เขมรเซ็นความร่วมมือ ส่ง “สินค้าเกษตร” ผ่านลาวเข้าจีน

MGR Online - รัฐมนตรีกัมพูชา-ลาว เซ็นความร่วมมือใช้โครงข่ายคมนาคมในลาว เพื่อขนส่งสินค้าการเกษตรจากกัมพูชาเข้าไปยังตลาดจีน
วานนี้ (25 ม.ค.) นายดิธ ตินา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กัมพูชา ได้ลงนามกับนายลิ้งคำ ดวงสะหวัน รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ในข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้เส้นทางคมนาคมภายในลาว สำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของกัมพูชาเข้าไปยังตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีลงนามครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ในกรุงพนมเปญ
ตามรายงานของสำนักข่าว Khmer Times ทีมงานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กัมพูชา จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาว เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อลดอุปสรรคการส่งออกผลผลิตของเกษตรกรกัมพูชา นอกจากนี้ ทั้ง 2 กระทรวงจะร่วมกันพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร เช่นการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการส่งออกปุ๋ยจากลาวเข้าไปยังกัมพูชา
ลาวและกัมพูชามีพรมแดนติดกันยาว 533 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดน 145 จุด แต่มีด่านชายแดนที่เปิดเป็นด่านสากลเพียงแห่งเดียว คือด่านหนองนกเขียน-ตราเบียงเกรียน โดยหนองนกเขียนเป็นชื่อด่านในฝั่งลาว อยู่ในเขตเวินคาม เมืองโขง แขวงจำปาสัก ส่วนฝั่งกัมพูชาเป็นด่านตราเบียงเกรียน ขึ้นกับเมืองสตรึงแตรง จังหวัดสตรึงแตรง
เดิมช่องทางหนองนกเขียน-ตราเบียงเกรียนเป็นเพียงด่านท้องถิ่นที่เปิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ของลาวกับภาคเหนือของกัมพูชา สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2552 รัฐบาลลาวและกัมพูชาตกลงร่วมกันยกฐานะขึ้นเป็นด่านสากล เพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยว โดย 2 ประเทศได้ลงทุนปรับปรุงสถานที่ ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนกำหนดระเบียบ กฏเกณฑ์ ขั้นตอน เอกสารผ่านแดน และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2560
ด่านหนองนกเขียน-ตราเบียงเกรียน เป็นจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 7 ของกัมพูชา ที่เชื่อมจากรุงพนมเปญขึ้นมายังชายแดนสตรึงแตรง กับทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ ของลาว ที่เชื่อมต่อขึ้นไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นต้นทางของเส้นทางรถไฟลาว-จีน
ในฝั่งลาว ห่างจากชายแดนเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งคลังและศูนย์กระจายสินค้าหนองนกเขียน ที่บริษัทร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอน ได้เริ่มก่อสร้างบนพื้นที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างลาวและกัมพูชา
ก่อนหน้านั้นไม่นาน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจากสมาคมโลจิสติกส์กัมพูชา(Combodia Logistics Association : CLA) ได้เดินทางเข้าไปในลาว เพื่อสำรวจช่องทางการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างกัมพูชา ผ่านลาว เข้าไปยังจีน โดยทางรถไฟ
นายซิน จันธี ประธานสมาคมโลจิสติกส์กัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของลาวในตอนนั้นว่า จากการวิจัยพบว่า การขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟระหว่างกัมพูชาไปยังจีนใช้เวลาเพียง 4-5 วัน ซึ่งน้อยกว่ามากหากเทียบกับการขนส่งทางเรือ ที่ต้องใช้เวลาถึง 10-15 วัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางขนส่งสินค้าสายนี้ต้องขึ้นกับลาวและกัมพูชาว่า มีแผนสร้างเส้นทางรถไฟมาถึงชายแดนของทั้ง 2 ประเทศเมื่อใด