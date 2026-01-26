พรรคการเมืองสายทหารประกาศชัยเลือกตั้งพม่า นักวิเคราะห์ชี้จัดฉากเลือกตั้งอ้างความชอบธรรม

เอเอฟพี - แหล่งข่าวจากพรรคการเมืองเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า พรรคที่สนับสนุนกองทัพของพม่าได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารจัดขึ้น หลังจากการลงคะแนนเสียงที่กินเวลานาน 1 เดือน ซึ่งองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของการปกครองโดยกองทัพ
กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 ที่ยุติการทดลองการปกครองโดยพลเรือน และจุดชนวนสงครามกลางเมือง แต่ให้คำมั่นว่าการเลือกตั้งที่แบ่งจัดเป็น 3 รอบ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ จะคืนอำนาจให้กับประชาชน
เนื่องจากอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมอย่างมากถูกควบคุมตัวและพรรคของเธอถูกยุบ นักวิจารณ์กล่าวว่าบัตรเลือกตั้งเต็มไปด้วยพันธมิตรของกองทัพเพื่อยืดเวลาการกุมอำนาจของพวกเขา
การลงคะแนนเสียงไม่ได้จัดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฎที่ต่อสู้ในสงครามกลางเมือง อีกหนึ่งอุปสรรคที่ถูกอ้างถึงโดยผู้ที่ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการเลือกตั้ง
“เราได้เสียงข้างมากแล้ว เราอยู่ในตำแหน่งที่จัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ เนื่องจากเราชนะเลือกตั้ง เราจะเดินหน้าต่อไป” เจ้าหน้าที่อาวุโสจากพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) กล่าวโดยขอไม่เปิดเผยชื่อ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยผลการนับคะแนนเบื้องต้น
นักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าพรรค USDP ที่ประกอบด้วยนายทหารอาวุโสเกษียณราชการ เป็นตัวแทนของกองทัพในรูปแบบพลเรือน ซึ่งจัดฉากการเลือกตั้งเพื่อให้การปกครองของพวกเขามีความชอบธรรมแบบพลเรือน
“พวกเขาชนะมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว พวกเขาเป็นพรรคเดียวในการแข่งขัน และพวกเขาก็เป็นผู้ตัดสินด้วย เกือบทุกคนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่พวกเขาจะจัดตั้งขึ้น” ชาวเมืองย่างกุ้ง อายุ 28 ปี กล่าว
คาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในปลายสัปดาห์นี้
พรรค USDP ชนะการเลือกตั้ง 2 รอบแรกอย่างสบายๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. และวันที่ 11 ม.ค.
หนึ่งใน 4 ของที่นั่งในรัฐสภาถูกสงวนไว้สำหรับสมาชิกของกองทัพ ภายใต้เงื่อนของของรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารชุดก่อนหน้าได้ร่างไว้ และเสียงข้างมากในรัฐสภาจะเลือกประธานาธิบดี หลังจากรัฐสภาเปิดประชุมในเดือนมี.ค.
เมื่อวันอาทิตย์ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเมืองมัณฑะเลย์ในชุดพลเรือน และปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัฐบาลใหม่
ในขณะที่กองทัพยกย่องการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสสำหรับการปรองดอง แต่กลุ่มติดอาวุธกลับมองว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ความขัดแย้งระบุว่าไม่น่าจะสามารถหยุดยั้งสงครามกลางเมืองได้
การเลือกตั้งถูกยกเลิกใน 1 ใน 5 ของเมืองในพม่าเนื่องจากการสู้รบ และกองทัพได้ทำการโจมตีอย่างรุนแรงก่อนการเลือกตั้ง รวมถึงการโจมตีที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าอาจเป็นอาชญากรรมสงคราม
ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหาร ผู้เห็นต่างถูกปราบปราม ด้วยกฎหมายใหม่ที่กำหนดบทลงโทษต่อการประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้ง ด้วยโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ที่เป็นองค์กรอิสระระบุว่าพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่ง 90% ในปี 2563 ไม่ปรากฎชื่อในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ และมีผู้คนมากกว่า 22,000 คน ถูกคุมขังในเรือนจำของรัฐาลทหาร ตามการระบุของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง.