“มินอ่องหล่าย” เมินเสียงวิจารณ์จากต่างชาติ ยันเลือกตั้งประชาชนให้การสนับสนุน ไร้บีบบังคับ

รอยเตอร์ - ผู้นำรัฐบาลทหารของพม่าไม่สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์จากต่างชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศ ขณะที่การลงคะแนนเสียงรอบสุดท้ายได้เสร็จสิ้นลงแล้วในวันนี้ (25) โดยพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในรอบก่อนหน้านี้แล้ว
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ได้ 193 ที่นั่งจาก 209 ที่นั่งในสภาล่าง และ 52 ที่นั่ง จาก 78 ที่นั่งในสภาสูง หลังการเลือกตั้งสองรอบแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. และวันที่ 11 ม.ค. โดยอัตราการออกมาใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 55% ในแต่ละรอบ ซึ่งต่ำกว่าระดับประมาณ 70% ในการเลือกตั้งปี 2564 และปี 2558 อยู่มาก
กลุ่มฝ่ายค้านหลักไม่ได้ร่วมลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่นำกองทัพขึ้นสู่อำนาจ สหประชาชาติ กลุ่มสิทธิมนุษยชน และอังกฤษ ได้ประณามการเลือกตั้งว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อรักษาอำนาจของกองทัพ
มาเลเซีย ที่เมื่อปีที่แล้วเป็นประธานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้กล่าวว่ากลุ่มจะไม่รับรองการเลือกตั้งครั้งนี้
“ประชาคมระหว่างประเทศจะยอมรับหรือไม่นั้น เราไม่เข้าใจมุมมองของพวกเขา แต่การลงคะแนนเสียงของประชาชนคือการยอมรับที่เราต้องการ” พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐบาลทหาร กล่าวกับผู้สื่อข่าววันนี้ (25)
กองทัพยืนยันว่าการเลือกตั้งปราศจากการบีบบังคับและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ในวันอาทิตย์ (25) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในกว่า 60 เมือง รวมถึงเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ โดยพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ในชุดพลเรือน ได้ออกมาพบปะกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งในมัณฑะเลย์ในบรรยากาศที่ดูผ่อนคลาย
นายพลวัย 69 ปี ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดี ได้แสดงท่าทีว่ากำลังพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่บทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัว แหล่งข่าวระบุ
แต่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้ของเขาในรัฐบาลในอนาคต พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้
“เมื่อรัฐสภาเปิดประชุม พวกเขาก็จะมีขั้นตอนและวิธีการเลือกของพวกเขาเอง” ผู้นำรัฐบาลทหารระบุ
ในขณะที่รัฐบาลทหารกล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งประสบความสำเร็จแม้จะมีผู้มาใช้สิทธิน้อย แต่ผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่สุดของพม่าได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ถึงบรรยากาศของความหวาดกลัว และหลายคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องออกไปลงคะแนนเสียงเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมหรือการลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
ชาวย่างกุ้งรายหนึ่งกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งในย่านที่เจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวของทหารอยู่อาศัยดูเหมือนจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงในวันอาทิตย์ แต่ในพื้นที่อื่นๆ มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยมาก
กองทัพเข้าควบคุมประเทศในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอองซานซูจี นักการเมืองวัย 80 ปีผู้นี้ยังคงถูกคุมขัง และเช่นเดียวกับกลุ่มฝ่ายค้านอื่นๆ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอถูกยุบโดยรัฐบาลทหาร
การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ในหลายพื้นที่ของพม่า รวมทั้งการโจมตีทางอากาศรอบพื้นที่พลเรือนในรัฐยะไข่ รัฐชาน และรัฐกะเหรี่ยง
พรรค USDP ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และปกครองประเทศเป็นเวลา 5 ปี หลังจากสิ้นสุดการปกครองของรัฐบาลทหารชุดก่อนหน้า มีนายพลจัตวาเกษียณอายุเป็นประธานพรรค และมีอดีตนายทหารระดับสูงร่วมบริหารพรรคอีกหลายคน
กองทัพพม่าที่ปกครองประเทศ 5-6 ทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนจะไม่มีความตั้งใจที่จะถอนตัวจากบทบาทผู้นำทางการเมือง
สื่อของรัฐรายงานว่า รัฐบาลทหารได้ใช้กฎหมายคุ้มครองการเลือกตั้งตั้งข้อหาบุคคลกว่า 400 คน จากการวิพากษ์วิจารณ์และขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง.