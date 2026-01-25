สหภาพยุโรปเตรียมยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนาม รับมือผลกระทบมาตรการภาษีสหรัฐฯ

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปกล่าวว่า สหภาพยุโรปและเวียดนามจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยของ อันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรปในวันพฤหัสฯ ในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามขยายความร่วมมือระหว่างประเทศท่ามกลางผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ
การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากโต เลิม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของเวียดนามอีกครั้ง ที่อาจทำให้คอสตาเป็นผู้นำคนแรกที่ได้พบกับโต เลิม นับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์แต่งตั้งให้เขาเป็นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคอีกสมัยหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวที่ขอไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งกล่าวว่า การยกระดับความสัมพันธ์สู่ระดับสูงสุดของเวียดนามนั้นได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหลายเดือนแล้ว แต่ล่าช้าเนื่องจากความซับซ้อนของกำหนดการ
การยกระดับความสัมพันธ์นี้ จะทำให้สหภาพยุโรปอยู่ในระดับเดียวกับ จีน สหรัฐฯ รัสเซีย และประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือขั้นสูงของเวียดนาม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการรักษาสมดุลกับชาติมหาอำนาจต่างๆ
แต่การยกระดับเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นในเชิงสัญลักษณ์ ที่นำมาซึ่งการประชุมระดับสูงบ่อยขึ้น และโดยปกติแล้วไม่มีข้อตกลงที่มีผลผูกพัน
ความสัมพันธ์ของเวียดนามกับสหรัฐฯ ย่ำแย่ลงเมื่อปีก่อนหลังจากรัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บภาษีศุลกากร แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะลงนามในข้อตกลงยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างการเยือนฮานอยเมื่อปลายปี 2566 แล้วก็ตาม
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการยกระดับความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปคาดว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นในหลายด้าน รวมทั้งการวิจัย เทคโนโลยี พลังงานและแร่ธาตุสำคัญ ตามที่ระบุในร่างคำแถลงร่วม ซึ่งเวียดนามมีแหล่งแร่ธาตุหายากจำนวนมากแต่ถูกใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาการค้าแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และรองเท้า เวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศคู่ค้า รวมถึงสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปได้วิพากษ์วิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีของเวียดนาม ที่ส่งผลให้เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลกับกลุ่มประเทศสมาชิก 27 ประเทศ นับตั้งแต่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยสหภาพยุโรปขาดดุลการค้ากับฮานอย 42,500 ล้านยูโร (ประมาณ 50,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2567
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปกล่าวหาฮานอยขัดขวางการนำเข้าของสหภาพยุโรปด้วยอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหลายอย่าง แต่บรัสเซลส์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างจำกัด
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐฯ ทำให้สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางเศรษฐกิจและขยายข้อตกลงการค้า รวมถึงข้อตกลงกับประเทศในอเมริกาใต้เมื่อเร็วๆ นี้
ก่อนเดินทางเยือนเวียดนาม คอสตาจะเดินทางเยือนอินเดีย พร้อมกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ที่เขาตั้งใจจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย.