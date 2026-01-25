สหรัฐฯ ส่งเรือ “ยูเอสเอส ซินซิเนติ” เทียบฐานทัพเรียมกัมพูชาครั้งแรก นับตั้งแต่จีนปรับปรุงแล้วเสร็จ

เอพี - เรือยูเอสเอส ซินซินเนติ (USS Cincinnati) เดินทางถึงฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาในวันเสาร์ (24) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ เทียบท่าที่ฐานทัพแห่งนี้ นับตั้งแต่การปรับปรุงครั้งใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนเสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อต้นปีที่แล้ว
การสร้างท่าเทียบเรือและอู่แห้งแห่งใหม่ที่ฐานทัพเรือเรียม ได้ก่อให้เกิดความกังวลในวอชิงตันว่าจีนที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและการลงทุนหลักของกัมพูชา อาจได้สิทธิพิเศษในการใช้ฐานทัพแห่งนี้
ข้อโต้แย้งดังกล่าวดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 จากรายงานเรื่องข้อตกลง 30 ปีสำหรับการใช้งานทางทหารของจีนที่ฐานทัพดังกล่าว แต่รัฐบาลกัมพูชาได้ปฏิเสธว่ามีข้อตกลงให้สิทธิพิเศษแก่จีนโดยเฉพาะ แม้ปักกิ่งจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการขยายฐานทัพก็ตาม
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่เป็นผู้เปิดฐานทัพเรือแห่งนี้อีกครั้งในเดือนเม.ย. 2568 ยืนยันว่าฐานทัพเรือเรียมเปิดรับมิตรประเทศสำหรับการฝึกซ้อมร่วม โดยมีเงื่อนไขว่าเรือต้องไม่ใหญ่เกินไปสำหรับท่าเทียบเรือ
เรือซินซินเนติเป็นเรือรบโจมตีชายฝั่งชั้นอินดีเพนเดนซ์ ซึ่งหมายความว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการใกล้ชายฝั่งและสามารถปฏิบัติการในพื้นที่น้ำตื้นกว่าเรือรบลำอื่นๆ
ลูกเรือประมาณ 100 นาย มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ในเมืองสีหนุวิลล์ที่อยู่ใกล้เคียงระหว่างการเยือนในวันที่ 24-28 ม.ค.
“รัฐบาลของเราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างท่าเรือแห่งนี้เพื่อให้เรือต่างชาติทุกลำที่ต้องการเทียบท่าในกัมพูชาสามารถเข้าเทียบท่าได้” อิน โสเขมรา รองผู้บัญชาการฐานทัพ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่รวมตัวกันที่ข้างเรือ
“เราประสบความสำเร็จในความพยายามนี้ และนับจากนี้เป็นต้นไป เราพร้อมเปิดรับเรือทุกลำที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรืออเมริกัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือเรือลำอื่นๆ ที่ต้องการเทียบท่าในกัมพูชา ท่าเรือแห่งนี้พร้อมต้อนรับ” รองผู้บัญชาการระบุ
คำแถลงของกองทัพเรือกัมพูชาเมื่อวันเสาร์ (24) ระบุว่าตั้งแต่ปี 2546-2569 เรือรบของสหรัฐฯ ประมาณ 37 ลำ ได้เดินทางเยือนฐานทัพเรือของกัมพูชา
ในเดือนธ.ค. 2567 เรือยูเอสเอส ซาวันนาห์ ได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์เป็นเวลา 5 วัน แต่เป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ 8 ปีของเรือรบสหรัฐฯ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด
คำแถลงระบุว่าการเข้าเทียบท่าของเรือซินซินเนติ เป็นโอกาสสำหรับกองทัพเรือของสองประเทศที่จะร่วมมือกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกอบรรมบุคลากร และด้านอื่นๆ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า การเยือนกัมพูชาของเรือซินซินเนติเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
“เรารู้สึกตื่นเต้นเสมอที่จะได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา และร่วมกันสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างสำหรับทุกชาติ” กัปตันแมตต์ สการ์เลตต์ กล่าว
การเยือนนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมที่กำหนดไว้ระหว่างพลเรือเอกแซมมูเอล พาพาโร ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และเตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา
สหรัฐฯ และกัมพูชา เริ่มพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้อบอุ่นขึ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศด้วยการเยือนในปี 2567 ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในขณะนั้น ซึ่งได้พบกับฮุน มาเนต เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงในภูมิภาค.