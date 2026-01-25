พม่าจัดเลือกตั้งรอบสุดท้าย ตัวเลขชี้ชัดการันตีกองทัพ-พรรคพันธมิตรคุมรัฐบาลต่อ

เอพี - การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเริ่มขึ้นอีกครั้งในพม่าวันนี้ (25) ในรอบสุดท้ายของการเลือกตั้งทั่วไปที่แบ่งจัดเป็น 3 รอบ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดกระบวนการที่กินเวลานานเกือบ 1 เดือน ที่แน่นอนแล้วว่าผู้ปกครองทหารของพม่าและพันธมิตรของพวกเขาจะครองเสียงข้างมากในสภาเพื่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่
นักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เสรีและไม่ยุติธรรม และถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กองทัพมีอำนาจชอบธรรมหลังจากโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ในเดือนก.พ. 2564
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ได้ที่นั่งส่วนใหญ่ที่แข่งขันกันในการเลือกตั้ง 2 รอบแรกแล้ว และร้อยละ 25 ของที่นั่งในสภาล่างและสภาสูงของรัฐสภาแห่งชาติ ถูกสงวนไว้ให้กับกองทัพ ที่รับประกันว่ากองทัพและพันธมิตรจะควบคุมสภานิติบัญญัติ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารชุดปัจจุบัน ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางจากผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อรัฐสภาชุดใหม่เปิดประชุม
นักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้ง ที่จัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน เป็นความพยายามที่จะทำให้กองทัพมีอำนาจชอบธรรมหลังจาก พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย นำการโค่นล้มรัฐบาลของซูจี
การยึดอำนาจดังกล่าวก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางที่นำพม่าเข้าสู่สงครามกลางเมือง ความกังวลด้านความมั่นคงที่เกิดจากการสู้รบ ทำให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า 1 ใน 5 ของ 330 เมืองของประเทศ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กระบวนการนี้ถูกระบุว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่พม่าเป็นสมาชิก ไม่ได้ส่งผู้สังเกตการณ์และจะไม่รับรองผลการเลือกตั้ง โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการขาดการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมและเสรี
ความคิดเห็นของเขานับเป็นถ้อยแถลงที่ชัดเจนครั้งแรกว่ากลุ่มประเทศสมาชิก 11 ประเทศ จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง
ผู้สังเกตการณ์ถูกส่งมาจากรัสเซีย จีน เบลารุส คาซัคสถาน นิการากัว เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย และญี่ปุ่น
ซูจี อดีตผู้นำพม่าวัย 80 ปี และพรรคของเธอไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้ง เธอถูกจำคุก 27 ปี ในข้อหาที่ถูกมองว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จและมีแรงจูงใจทางการเมือง พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอถูกบังคับให้ยุบในปี 2566 หลังจากปฏิเสธที่จะจดทะเบียนภายใต้กฎหมายใหม่ของทหาร
พรรคการเมืองอื่นๆ ก็ปฏิเสธที่จะจดทะเบียนหรือปฏิเสธที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรม ในขณะที่กลุ่มฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการเลือกตั้ง
กฎหมายคุ้มครองการเลือกตั้งฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษรุนแรงสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งในที่สาธารณะ โดยทางการได้ตั้งข้อหาผู้คนมากกว่า 400 คนเมื่อเร็วๆ นี้ จากกิจกรรมต่างๆ เช่นการแจกใบปลิว หรือกิจกรรมทางออนไลน์
การลงคะแนนเสียง 2 รอบก่อนหน้านี้ ถูกขัดขวางโดยกลุ่มติดอาวุธต่อต้านการปกครองของทหาร ที่ได้โจมตีหน่วยเลือกตั้งและอาคารรัฐบาลในหลายเมือง ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสียชีวิตอย่างน้อย 2 คน ตามรายงานของรัฐบาลทหาร
การลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 6.00 น. ใน 61 เมือง ทั่ว 6 ภาค และ 3 รัฐ รวมทั้งหลายพื้นที่ที่เกิดการปะทะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาการสู้รบ
การเลือกตั้งจัดขึ้นเป็น 3 รอบ เนื่องจากความขัดแย้งทางอาวุธ โดยรอบแรกและรอบที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. และ 11 ม.ค. ใน 202 เมืองจากทั้งหมด 330 เมืองของประเทศ ส่วน 67 เมืองที่ไม่ได้จัดการเลือกตั้งนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่ ทำให้จำนวนที่นั่งในรัฐสภาแห่งชาติจากทั้งหมด 664 ที่นั่ง ลดเหลือ 586 ที่นั่ง
คาดว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งทั้งหมดในปลายสัปดาห์ รัฐบาลทหารได้ประกาศว่ารัฐสภาจะเปิดประชุมในเดือนมี.ค. และรัฐบาลใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนเม.ย.
พรรคที่มีเสียงข้างมากใน 2 สภาสามารถเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งต่อมาจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ตัวเลขที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพหลังจากเลือกตั้ง 2 รอบแรก แสดงให้เห็นว่าพรรค USDP ได้ 233 ที่นั่งในทั้ง 2 สภาของรัฐสภา นั่นหมายความว่าเมื่อรวมกับกองทัพ ที่ได้รับจัดสรร 166 ที่นั่ง ทั้งสองกลุ่มมีที่นั่งรวมกันเกือบ 400 ที่นั่ง ซึ่งเกิน 294 ที่นั่งที่จำเป็นสำหรับการขึ้นสู่อำนาจอย่างสบายๆ
อีก 17 พรรคได้ที่นั่งจำนวนเล็กน้อยในสภานิติบัญญัติ ตั้งแต่ 1-10 ที่นั่ง
มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งมากกว่า 4,800 คน จาก 57 พรรคการเมือง แข่งขันกันเพื่อชิงที่นั่งในสภานิติบัญญัติระดับชาติและระดับภูมิภาค แต่มีเพียง 6 พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับประเทศ รัฐบาลทหารระบุว่ามีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมากกว่า 24 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ประมาณ 35% ส่วนอัตราผู้ออกมาใช้สิทธิใน 2 รอบแรกอยู่ที่ประมาณ 50%-60%.