6 ศิลปินพม่า จัดแสดงการ์ตูนเสียดสีการเมืองในแม่สอด

MGR Online - 6 ศิลปินเมียนมา เข้ามาใช้พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการ์ตูนเสียดสีการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อต้านรัฐบาลทหาร
สำนักข่าว Ayeyarwaddy Times รายงานว่า ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2569 ศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวเมียนมา 6 คน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ์ตูนเสียดสีการเมืองในเมียนมา ณ สถานที่แห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่ระบุว่าเป็นที่ใด มีชาวเมียนมาพลัดถิ่น ซึ่งหนีภัยการเมืองมาพำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก เข้าชมผลนิทรรศการครั้งนี้
ศิลปินทั้ง 6 คน ประกอบด้วย เหน่โหญ่เอ (နေညိုအေး) , แยตวยหนี่ (ရဲသွေးနီ) , เหว่ยัน (ဝေယံ) , โหญ่เมียะ (ညိုမြ) , Jan และ นานาตี (နာနာသီး)
ภาพที่นำมาแสดงมีเนื้อหาสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบันของเมียนมา ในยุคที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลทหาร ซึ่งถูกนิยามให้เป็นเสมือนยุคมืด โดยศิลปินรายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับ Ayeyarwaddy Times ว่า ผลงานที่จัดแสดง ต้องการบ่งบอกให้ผู้คนรับรู้สภาพความเป็นจริงของสังคมที่เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นปกครองกับผู้ถูกปกครอง เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ของพวกเขาที่มีเพียงปากกาเป็นอาวุธ
ปัจจุบัน ในตัวอำเภอแม่สอด มีชาวเมียนมาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนประชากรสัญชาติเมียนมามีสัดส่วนมากกว่าคนพื้นที่ คนเหล่านี้มีทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งถูกกฏหมายและลักลอบเข้ามาทำงาน ผู้ลี้ภัยทางการเมือง ทหารในฝ่ายต่อต้านรัฐบาล และทหารของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ รวมทั้งกลุ่มคนที่ทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ของพวกจีนเทา และหลายครั้งชาวเมียนมาเหล่านี้ได้ก่อปัญหาทางสังคม สร้างความไม่สบายใจให้แก่ชาวเมืองแม่สอด