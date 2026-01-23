ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติร้องทั่วโลกปฏิเสธการเลือกตั้ง “หลอกลวง” ของพม่า

เอเอฟพี - ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่ากล่าวว่า ทั่วโลกต้องปฏิเสธผลการเลือกตั้งที่หลอกลวงรอบสุดท้ายของพม่า
เขาและผู้สนับสนุนประชาธิปไตยคนอื่นๆ กล่าวว่าจากการที่อองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งถูกกีดกัน และพรรคที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลของเธอถูกยุบ การเลือกตั้ง 3 รอบนี้ถูกบิดเบือนด้วยการปราบปรามผู้เห็นต่างและบัตรเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยพันธมิตรของทหาร
“รัฐบาลทหารได้กำกับควบคุมการเลือกตั้งโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนทางการเมืองของตนจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย” ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่า กล่าว
“พวกเขาไม่เสี่ยงที่จะให้เกิดความผิดพลาด สั่งห้ามพรรคฝ่ายค้านที่น่าเชื่อถือ จำคุกบุคคลสำคัญทางการเมือง ปิดปากสื่อ ปราบปรามเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และใช้ความกลัวและการบีบบังคับเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เต็มใจออกไปลงคะแนนเสียง” ทอม แอนดรูว์ส ระบุ
ในคำแถลงของเขา ผู้เชี่ยวชาญอิสระกล่าวว่ารัฐบาลทหารหวังว่าประเทศต่างๆ จะยอมรับการปกครองของทหารในคราบพลเรือน
“รัฐบาลต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น” ทอม แอนดรูว์ส ระบุ
แอนดรูว์ส แสดงความหวังว่าวันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ (25) จะนำมาซึ่งความโล่งใจแก่ประชาชนชาวพม่า
พวกเขาเผชิญกับการข่มขู่ คุกคาม จับกุม และจำคุกเป็นเวลานานหากพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งหรือไม่เข้าร่วมการเลือกตั้ง แอนดรูว์ส ระบุ
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารผลักดันประชาชนให้ไปยังหน่วยเลือกตั้ง แม้เครื่องบินรบจะทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านทั่วประเทศ” ผู้รายงานพิเศษ กล่าว
เขากล่าวว่าประเทศส่วนใหญ่ตระหนักถึงความไร้สาระของกลอุบายการเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร และรัฐที่รับรองผลการเลือกตั้งจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
“การยอมรับในระดับนานาชาติต่อการกระทำที่หลอกลวงนี้ จะทำให้การแก้ไขวิกฤติล่าช้าออกไป” แอนดรูว์ส กล่าว
ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แต่ไม่ได้พูดในนามของสหประชาชาติเอง
กองทัพปกครองพม่าด้วยกำลังเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช ก่อนที่การทดลองประชาธิปไตยนาน 10 ปี จะทำให้นักการเมืองพลเรือนมีอำนาจควบคุม แต่นายพลได้เข้ายึดอำนาจคืนในการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี ควบคุมตัวผู้นำประชาธิปไตยและทำให้ประเทศตกอยู่ในสงครามกลางเมือง
แอนดรูว์สเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ตัดการส่งอาวุธ น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และเงินทุนไปยังกองทัพพม่า
“ประชาชนชาวพม่าได้แสดงความกล้าหาญในการต่อต้านเผด็จการทหาร พวกเขาสมควรได้อนาคตที่มาจากเจตจำนงของพวกเขา ไม่ใช่โดยกระบวนการที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กดขี่พวกเขาอยู่ในอำนาจต่อไป” แอนดรูว์ส กล่าว.