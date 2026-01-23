“สี จิ้นผิง” ยินดี “โต เลิม” นั่งหัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย ชูสองประเทศเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

รอยเตอร์ - สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้แสดงความยินดีกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และกล่าวยกย่องความสำเร็จของเวียดนามและกล่าวถึงสองประเทศว่าเป็น “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน”
สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า สี จิ้นผิง ได้ส่งข้อความแสดงความยินดี ที่ระบุว่าเวียดนามประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการสร้างและปฏิรูปสังคมนิยม ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างสถานะและอิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศ
เวียดนามและจีนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในโลก แม้ว่าสองประเทศเพื่อนบ้านจะมีประวัติศาสตร์ของความไม่ไว้วางใจและข้อพิพาทดินแดนมาอย่างยาวนาน รวมถึงหมู่เกาะและน่านน้ำในทะเลจีนใต้ แต่พรรคคอมมิวนิสต์ของทั้งสองประเทศยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างเป็นทางการ
“จีนและเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านสังคมนิยมที่เป็นมิตรและเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์” สี จิ้นผิง กล่าว และเสริมว่าเขาให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและพรรคเป็นอย่างสูง
สี จิ้นผิง ยังแสดงความเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับโต เลิม เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สานต่อมิตรภาพดั้งเดิม และผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมอย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โต เลิม ได้รับเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ (23) ให้ดำรงตำแหน่งที่ทรงอำนาจที่สุดของประเทศเป็นเวลา 5 ปี หลังจากการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยคณะกรรมการกลางของพรรค
สี จิ้นผิง เดินทางเยือนเวียดนามเมื่อเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว ขณะที่ทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ โดยเรียกร้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทาน
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นแหล่งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้.