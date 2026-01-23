มติเอกฉันท์! เวียดนามเลือก “โต เลิม” นั่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศต่ออีก 5 ปี

รอยเตอร์ - โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์อีกสมัยเป็นเวลา 5 ปี หลังจากคณะกรรมการกลางพรรคลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเขาให้คำมั่นว่าจะเร่งการเติบโตในประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักแห่งนี้
ในรัฐพรรคเดียวแห่งนี้ โต เลิม ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทรงอำนาจที่สุดของเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่พรรคทั้ง 180 คนจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ในช่วงท้ายของการประชุมสมัชชาที่จัดขึ้นทุก 5 ปี เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญและการตัดสินใจด้านการนำพรรค
โต เลิม ถูกมองว่าเป็นนักปฏิรูปที่กล้าหาญ ก่อนการลงคะแนนเขาให้คำมั่นสัญญาว่าประเทศจะเติบโตในระดับตัวเลข 2 หลัก และทันทีหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ เขากล่าวต่อที่ประชุมว่าเขาต้องการระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความสามารถ ความกล้าหาญ และความเชี่ยวชาญ โดยที่ผลการปฏิบัติงานจะถูกประเมินจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนหน้านี้ ที่เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคตั้งแต่กลางปี 2567 ประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วจากการปฏิรูปครั้งใหญ่ ที่ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน เนื่องจากข้าราชการหลายหมื่นคนต้องตกงาน ในขณะที่เขาส่งเสริมการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นและลดขั้นตอนทางราชการ
ด้วยตระหนักถึงความไม่พอใจจากการปฏิรูปดังกล่าว โต เลิม จึงรีบดำเนินการเพื่อขอการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ที่เป็นคู่แข่งภายในพรรค รวมถึงกองทัพที่มีอำนาจ ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับกระบวนการดังกล่าว
เมื่อความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะส่งเสริมกลุ่มบริษัทเอกชนให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งอาจกระทบกับกิจการของรัฐ โต เลิม จึงออกคำสั่งก่อนการประชุมใหญ่พรรค โดยเน้นย้ำถึงบทบาทนำของรัฐวิสาหกิจ ที่รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมและบริษัทด้านการป้องกันประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง Viettel ที่กองทัพควบคุมอยู่
“โดยปกติแล้ว เขามักจะเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับทุกความเคลื่อนไหวของเขา” เล ฮง เหียบ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบัน ISEAS Yusof Ishak กล่าว โดยระบุว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง โต เลิม วางแผนอย่างชาญฉลาดเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของระบบการเมืองเวียดนามในปี 2567 เมื่อเหวียน ฝู จ่อง ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเผชิญกับปัญหาสุขภาพมาเป็นเวลานาน
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมหลังจากได้รับเลือกตั้งใหม่ โต เลิม วัย 68 ปี กล่าวว่าเขาจะรักษาความเป็นเอกภาพของพรรค ซึ่งเขายังพยายามที่จะเป็นประธานาธิบดีของประเทศด้วย โดยคาดว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจในภายหลัง
เล ฮง เหียบ กล่าวว่าการที่โต เลิม ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เป็นการส่งสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม เหียบกล่าวเสริมว่าข้อเสนอของเลิมที่จะรวม 2 ตำแหน่งสูงสุด อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเมืองของประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วพึ่งพาการเป็นผู้นำร่วมกันและการตรวจสอบภายใน
เมื่อต้นสัปดาห์ โต เลิม ได้กล่าวต่อที่ประชุมให้คำมั่นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะมากกว่า 10% ต่อปีตลอดทศวรรษ ที่เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและแตกต่างจากการคาดการณ์ของธนาคารโลกที่คาดการณ์การขยายตัวเฉลี่ย 6.5% ต่อปีในปีนี้และปีหน้า
โต เลิม ต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยการเปลี่ยนรูแบบการเติบโตของเวียดนาม ที่พึ่งพาแรงงานราคาถูกและการส่งออกมานานหลายทศวรรษ ด้วยการเปลี่ยนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ภายในปี 2573 ด้วยการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพ
ในช่วงไม่กี่เดือนแรกของการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โต เลิม ได้ริเริ่มการปฏิรูปการบริหารราชการและรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ และได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการปฏิรูปต่อไป แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องการเงิน โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นข้อถกเถียง และการเลือกปฏิบัติ.