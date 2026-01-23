เปิดใช้"สะพานท่าส้าง"ใหม่ เชื่อม"กิ่วผาวอก-ท่าขี้เหล็ก-ตองจี"

MGR Online - มินอ่องหล่ายเป็นประธานเปิดใช้สะพานท่าส้างใหม่ ข้ามแม่น้ำสาลวิน ที่เมืองปั่น ข้อต่อสำคัญบนเส้นทางขนส่งสินค้า จีน-เมียนมา-ไทย เชื่อมจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก-เมืองท่าขี้เหล็ก-ตองจี
วันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น. พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) และรักษาการประธานาธิบดี เมียนมา ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดใช้สะพานท่าส้างใหม่ เชื่อมรัฐฉานภาคตะวันออกกับรัฐฉานใต้ อย่างเป็นทางการ
สะพานท่าส้างหรือท่าช้าง ถูกสร้างข้ามแม่น้ำสาลวิน บนทางหลวงหมายเลข 45 ฝั่งตะวันออกของสะพานเป็นพื้นที่เมืองโต๋น จังหวัดเมืองสาต ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่เมืองปั่น จังหวัดลางเคอ เส้นทางสายนี้ รัฐบาลเมียนมาเคยมีดำริให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียนเพื่อเชื่อมการคมนาคม ขนส่งสินค้าระหว่าง 3 ประเทศ จีน เมียนมา และไทย
โดยทางหลวงหมายเลข 45 มีต้นทางอยู่ที่ชายแดนเมียนมา-ไทย ที่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลเมืองหาง อำเภอเมืองโต๋น จังหวัดเมืองสาต ตรงข้ามกับบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอก เป็นประตูการค้าหลักของ 2 ประเทศ
จากต้นทางที่ชายแดน ทางหลวงหมายเลข 45 ได้ขึ้นไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 49 ที่ตัวเมืองโต๋น หลังข้ามแม่น้ำสาลวินที่สะพานท่าส้างแล้ว แนวทางหลวงหมายเลข 45 จะผ่านเมืองปั่น เมืองลางเคอ เมืองนาย เมืองน้ำจ๋าง เมืองดอยแหลม เมืองป๋อน เมืองโหโป่ง เข้าสู่เมืองตองจี เมืองหลวงของรัฐฉานใต้
ส่วนทางหลวงหมายเลข 49 เป็นเส้นทางที่เชื่อมจังหวัดเมืองสาตกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมืองหน้าด่านชายแดนของรัฐฉาน ที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
สะพานท่าส้างใหม่ เริ่มสร้างเมื่อต้นปี 2562 โดยนางอองซาน ซูจี สมัยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ ได้เดินทางมาทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพิ่มเริ่มต้นการก่อสร้างในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทดแทนสะพานท่าส้างเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเคยชำรุดจนต้องปิดซ่อมแซมใหญ่ในปี 2560 และเมื่อเปิดกลับมาใช้งานอีกครั้ง ได้ถูกจำกัดน้ำหนักรถที่ข้ามสะพานได้ต้องไม่เกิน 16 ตัน
ขณะที่สะพานท่าส้างใหม่ที่สร้างทางทิศใต้ของสะพานเก่า มีโครงสร้างเป็นเหล็กตั้งอยู่บนเสาคอนกรีต มีความยาว 876 ฟุต สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 60 ตัน