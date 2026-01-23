เกาหลีใต้นำตัวผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา 73 คนกลับประเทศ ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด

รอยเตอร์ - เกาหลีใต้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ในกัมพูชา 73 คน กลับประเทศ และจะสอบสวนคนเหล่านี้ในข้อกล่าวหาว่าฉ้อโกงชาวเกาหลีใต้กว่า 800 คน เป็นเงินประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่ระบุ
เครื่องบินที่บรรทุกผู้ต้องสงสัย ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ถูกส่งตัวกลับประเทศจนถึงขณะนี้ ได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติอินชอนในวันศุกร์ (23)
ภาพจากสถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้ได้แสดงให้เห็นผู้ต้องสงสัยสวมหน้ากากและส่วนใหญ่สวมกางเกงข้าสั้นและรองเท้าแตะ ขณะถูกตำรวจควบคุมตัวจากเครื่องบินไปยังรถบัสที่รออยู่
“หากคุณคิดว่าจะหลีกเลี่ยงการลงโทษได้ถ้าคุณก่ออาชญากรรมนอกประเทศ นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่” เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้กล่าวที่สนามบิน
“เราจะดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่ทำร้ายประชาชนของเราจนถึงที่สุดและเรียกร้องให้พวกเขารับผิดชอบ” เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวเสริม
ด้านเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการแถลงข่าวว่าเกาหลีใต้จะยังคงให้ความร่วมมือกับกัมพูชาต่อไปจนกว่าอาชญากรรมฉ้อโกงข้ามชาติจะถูกกำจัด
การเดินทางกลับประเทศของกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนร่วมกันของทั้งสองประเทศ โฆษกสำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใกล่าวในการแถลงข่าวแยกต่างหากในวันพฤหัสฯ
โฆษกฯ กล่าวว่าผู้สืบสวนได้ค้นพบศูนย์หลอกลวงออนไลน์ 7 แห่ง ที่ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงชาวเกาหลีใต้ 869 คน เป็นมูลค่า 49,000 ล้านวอน (ประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทางออนไลน์
ในบรรดาผู้ต้องสงสัย มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งถูกกล่าวหาว่ากรรโชกทรัพย์ประมาณ 12,000 ล้านวอน จากชาวเกาหลีใต้ 104 คน โดยใช้เทคโนโลยี deepfake เพื่อปลอมตัวตนเพื่อหลอกให้รัก นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าคู่สามีภรรยานี้ได้เข้ารับการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อเลี่ยงการถูกติดตามจากตำรวจ
สำนักงานประธานาธิบดีระบุว่า ผู้ต้องสงสัยอีกรายถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดไถเงิน 16,400 ล้านวอนจากผู้เกษียณและพนักงานระดับต้นโดยแสร้งทำเป็นนักลงทุนมืออาชีพ
ในเดือนต.ค. กลุ่มชาวเกาหลีใต้ 64 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศเนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานในกัมพูชาในเดือนส.ค. ในคดีที่เชื่อมโยงกับการจ้างทำงานหลอกลวงออนไลน์.