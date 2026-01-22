ทุนการศึกษาเด็กในกัมพูชากว่า 400 ทุน ถูกยกเลิกกะทันหันหลังเฉินจื้อถูกจับ รัฐบาลรับปากดูแลต่อ

เอเอฟพี - นักศึกษาชาวกัมพูชาเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีวันนี้ (22) ว่ารัฐบาลสัญญาว่าจะจ่ายค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยให้พวกเขา หลังจากทุนการศึกษามากกว่า 400 ทุน ที่มอบโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าขบวนการฉ้อโกงทางไซเบอร์ถูกยกเลิกอย่างกะทันหันหลังเขาถูกจับกุมตัว
ทางการกัมพูชาได้เนรเทศเฉินจื้อ นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลกลับไปยังประเทศจีนในเดือนนี้ หลังมีข้อกล่าวหาว่าเขาดำเนินการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากกัมพูชาโดยใช้สแกมเมอร์ที่ถูกค้ามนุษย์
ทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเฉินจื้อ อดีตที่ปรึกษาของผู้นำกัมพูชาในเดือนต.ค. ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยกล่าวหาว่าบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ของเขาเป็นฉากบังหน้าเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ
เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้ากลุ่มบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในปี 2558 และได้เปิดตัวทุนการศึกษาในชื่อของเขาในปี 2564 เพื่อสนับสนุนชาวกัมพูชาที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามที่ระบุในเว็บไซต์ของมูลนิธิ
นักศึกษาหลายคนจากมหาวิทยาลัยพนมเปญ (RUPP) กล่าวกับเอเอฟพีว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากตัวแทนของบริษัทปรินซ์เมื่อวันอังคารว่า ทุนการศึกษาเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพวกเขาถูกยกเลิกแล้ว
“พวกเขาบอกว่าบริษัทของพวกเขามีปัญหา” นารัก นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าว
แต่มหาวิทยาลัย RUPP ได้แจ้งผู้รับทุนในวันพฤหัสฯ ว่า กระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
ควน วิเชกา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวกับเอเอฟพีว่า เจ้าหน้าที่กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษา 418 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
“เราจะไม่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลัง” โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
คำแถลงของบริษัทปรินซ์ที่ประกาศเปิดตัวทุนการศึกษานี้ระบุว่า “จะช่วยฝึกฝน บ่มเพาะ และให้การศึกษาแก่ผู้นำในอนาคต”
นารัก อายุ 20 ปี นักศึกษาที่มีฐานะยากจนจากชนบท กล่าวว่าทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตั้งแต่ปลายปี 2567 ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของเขา
แต่หลังจากทราบข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าเฉินจื้อมีฐานะร่ำรวยได้อย่างไร นักศึกษาปีที่ 3 รายนี้ระบุว่าเขารู้สึกผิดมาก และถึงกับคิดที่จะสละทุนการศึกษา
“ผมคิดว่าเขาต้องการฟอกเงินผ่านการศึกษา เพราะคนจะได้ไม่สงสัยในตัวเขา” นารัก กล่าว
ทางการกัมพูชาได้ระงับการขายอสังหาริมทรัพย์หรู 5 แห่งของบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ขณะที่ธนาคารปรินซ์ ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ถูกสั่งให้เข้ากระบวนการชำระบัญชี
นักศึกษา RUPP อายุ 21 ปี ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า แม้การระงับให้ทุนจะทำให้เขารู้สึกกังวล แต่นักศึกษาไอทีปี 3 คนนี้ แทบไม่มีความรู้สึกเห็นใจต่ออดีตผู้ให้ทุนรายนี้ของเขาเลย
“หากเขา (เฉินจื้อ) ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง เขาควรถูกดำเนินคดี” นักศึกษาวัย 21 ปี กล่าว.