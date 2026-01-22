กัมพูชาเตรียมส่งตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ 73 คนกลับเกาหลีใต้

เอพี - ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ จะถูกส่งตัวกลับประเทศในสัปดาห์นี้เพื่อเข้ารับการสอบสวน ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่วันนี้ (22) ที่จะเป็นการส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีในต่างประเทศกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุด
ผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ 73 คนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงชาวเกาหลีด้วยกันเป็นเงิน 48,600 ล้านวอน (ประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามคำแถลงของรัฐบาลเกาหลีใต้
ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ เป็นชาย 65 คน และหญิง 8 คน อยู่ในกลุ่มชาวเกาหลีใต้ราว 260 คน ที่ถูกจับกุมตัวในการปราบปรามในกัมพูชาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ความไม่พอใจของประชาชนต่อศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปะทุขึ้นในเกาหลีใต้ หลังจากพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีเสียชีวิตเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว โดยมีรายงานว่าถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา
ทางการระบุในขณะนั้นว่าเขาเสียชีวิตหลังจากถูกทรมานและทำร้ายร่างกาย และเกาหลีใต้ได้ส่งคณะผู้แทนจากรัฐบาลไปยังกัมพูชาในเดือนต.ค. เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือร่วมกัน
เกาหลีใต้จะส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปยังกัมพูชา ซึ่งมีกำหนดเดินทางกลับในวันศุกร์พร้อมผู้ต้องสงสัยที่จะถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สอบสวนทันทีที่เดินทางถึง คำแถลงระบุ
ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้กลลวงหลอกให้รักโดยใช้เทคโนโลยี deepfake ลวงเงิน 12,000 ล้านวอน (8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากผู้คนประมาณ 100 คน ในโครงการฉ้อโกงด้านการลงทุน เกาหลีใต้ได้พยายามหลายวิธีเพื่อนำตัวคนเหล่านี้กลับประเทศ รวมถึงการประชุมทางวิดีโอมากกว่า 10 ครั้งกับเจ้าหน้าที่กัมพูชา กระทรวงยุติธรรมระบุในคำแถลง
อาชญากรรมทางไซเบอร์เฟื่องฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาและพม่า เนื่องจากชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ถูกจ้างให้ดำเนินการหลอกลวงเหยื่อด้วยการหลอกให้รักและหลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยมักเกิดขึ้นหลังจากถูกชักชวนด้วยข้อเสนองานปลอมและจากนั้นถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่เกือบเป็นทาส สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าเหยื่อของการหลอกลวงทั่วโลกสูญเงินไปประมาณ 18,000-37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566
ในเดือนม.ค. กัมพูชาได้ประกาศว่าได้จับกุมและส่งตัวนักธุรกิจชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ไปจีนแล้ว
นับตั้งแต่เดือนต.ค. มีผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ประมาณ 130 คนจากกัมพูชา รวมถึงผู้ต้องสงสัยชาวเกาหลีมากกว่า 20 คน จากลาว เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้ว และหลังจากการส่งตัวกลับประเทศในวันศุกร์นี้ มีชาวเกาหลีใต้อีกประมาณ 60 คน ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชาเพื่อรอส่งตัวกลับ ตำรวจระบุ
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวในเดือนต.ค.ว่า มีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คนอยู่ในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา และเชื่อว่าบางคนเป็นแรงงานบังคับ
ประธานาธิบดีอี แจ มยอง ของเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้มีการตอบโต้ที่เด็ดขาดต่ออาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ ที่เขากล่าวว่าบ่อนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคม และก่อให้เกิดข้อพิพาททางการทูตกับประเทศอื่นๆ.