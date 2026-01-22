ประท้วงรายวัน! วัฒนธรรมกัมพูชาโวยไทยทำปราสาทตาควายเสียหาย ยึดครองผิดกฎหมาย-ละเมิดอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา ได้ออกหนังสือประท้วงต่อการกระทำอย่างต่อเนื่องของไทยที่ปราสาทตาควาย โดยกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวหาว่ากองทัพไทยยิงถล่มโบราณสถานแห่งนี้ ที่อ้างว่าตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ก่อนจะเข้ายึดครองและดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
ในคำแถลงวันที่ 22 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรมเตือนว่าปราสาทได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากการยิงถล่มของฝ่ายไทย
“ปราสาทตาควายเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์และปกป้องโดยสถาบันทางวัฒนธรรมของกัมพูชามาอย่างยาวนาน ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบูชา ที่ได้รับการเคารพตามความเชื่อ ประเพณี และขนบธรรมเนียมของชาวกัมพูชามาตั้งแต่สมัยโบราณ” คำแถลงของกระทรวงวัฒนธรรมระบุ
คำแถลงนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการต่างประเทศได้ประท้วงไปเมื่อวันที่ 2 ม.ค. โดยย้ำจุดยืนของพนมเปญว่าการกระทำของไทยเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
กระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า “คัดค้านอย่างเด็ดขาด” ต่อการใช้กำลังทหารบุกรุกหรือยึดครองปราสาท และปฏิเสธโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมใดๆ ที่เปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ห้ามการได้มาหรือยึดครองดินแดนด้วยการใช้กำลัง
กัมพูชาเตือนว่าความเสียหายต่อปราสาทตาควายไม่เพียงแต่เป็นการโจมตีบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่อาจย้อนกลับได้
“กระทรวงฯ พิจารณาว่าการกระทำก้าวร้าวเหล่านี้เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ที่ห้ามการได้มาหรือการยึดครองดินแดนด้วยการใช้กำลัง” คำแถลงของกระทรวงฯ ระบุ
กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมทำลายล้างและโครงการก่อสร้างทั้งในและรอบปราสาททั้งหมดโดยทันที และเรียกร้องให้ไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติ พร้อมกับเน้นย้ำว่าการเจรจาใดๆ ก็ตามจะต้องเคารพสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1904 และปี 1907 ที่กัมพูชายืนยันว่าเป็นการกำหนดเขตแดนในพื้นที่อย่างชัดเจน.