ฟิลิปปินส์หารือกลุ่มการเมือง-ชาติพันธุ์จากพม่า ผลักดันแผนสันติภาพที่หยุดชะงักของกลุ่ม

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ต้อนรับกลุ่มการเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากพม่าในการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในความพยายามที่จะผลักดันแผนสันติภาพที่หยุดชะงักของกลุ่มภูมิภาค
มาเรีย เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ที่ดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของอาเซียนว่าด้วยวิกฤตในพม่า ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มที่เข้าร่วมการประชุมหหรือบอกว่าการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด
“ดิฉันสนับสนุนให้พวกเขาแบ่งปันมุมมองอย่างสร้างสรรค์และมีความหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียน” รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ระบุในแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) โดยอ้างถึงแผนสันติภาพที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพม่าได้ตกลงกันไว้ในปี 2564
ลาซาโรกล่าวว่าการหารือดังกล่าวยังรวมถึงการส่งเสริมการลดความตึงเครียด การอำนวยความสะดวกในการส่งมอบความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการส่งเสริมการเจรจาทางการเมือง
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายจากความขัดแย้งนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดการชุมชุนมประท้วง ที่พัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพฝ่ายหนึ่งและกลุ่มกบฎที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ อีกฝ่ายหนึ่ง
ขณะนี้ กองทัพกำลังจัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยดำเนินการไปแล้ว 2 รอบจากทั้งหมด 3 รอบ และผลการนับคะแนนแสดงให้เห็นว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อย และพรรคที่ร่วมมือกับกองทัพได้ที่นั่งส่วนใหญ่ในขณะนี้
นักวิจารณ์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อยืดอายุการปกครองของกองทัพผ่านตัวแทนพลเรือน และอาเซียนไม่ได้ส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม
นอกเหนือจากการปรับปรุงด้านการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมแล้ว แผนสันติภาพของอาเซียนส่วนใหญ่ล้มเหลว โดยการสู้รบลุกลามรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ และรัฐบาลทหารปฏิเสธที่จะเจรจากับฝ่ายตรงข้ามที่พวกเขาเรียกว่า “ผู้ก่อการร้าย”
โฆษกของรัฐบาลทหารพม่าไม่ได้ตอบรับการติดต่อขอความคิดเห็น ส่วนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มกบฎ ก็ยังไม่ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นในทันทีเช่นกัน
ฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนในปี 2569 และการเจรจาทางการเมืองครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มภูมิภาคจะเดินทางไปยังเมืองเซบู เพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ.