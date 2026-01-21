กัมพูชาประกาศเลื่อนประชุมนายกรัฐมนตรี-นักข่าวประจำปี อ้างเหตุสำคัญระดับชาติอื่นๆ

MGR ออนไลน์ - เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา กล่าวยืนยันว่าการประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีและนักข่าว ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค. 2569 ถูกเลื่อนออกไป
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างพิธีปิดการประชุมทบทวนปี 2568 และการกำหนดทิศทางปี 2569 ของกระทรวงสารสนเทศ ที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญ
“สำหรับการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และนักข่าว ที่วางแผนไว้ในวันที่ 3 พ.ค. ปีนี้ ผมขอเลื่อนออกไป และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เห็นพ้องด้วย ดังนั้นในปีนี้ เราจะไม่มีการรวมตัวขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วม 5,000-6,000 คนดังเช่นปีก่อนๆ” เนธ เพียกตรา ระบุ
รัฐมนตรียังอ้างถึงลำดับความสำคัญระดับชาติอื่นๆ เป็นเหตุผลของการเลื่อนงาน
“เพราะประเทศของเรากำลังเผชิญกับการรุกราน เรากำลังประหยัดทรัพยากรงบประมาณของเราเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พลัดถิ่นและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายโดยกองกำลังทหารของไทยที่รุกราน” เนธ เพียกตรา กล่าว
เขาเสริมว่าการเลื่อนงานไม่ควรก่อให้เกิดความกังวล และเน้นย้ำว่ายังมีเวลาเหลื่อเฟือในการจัดงานในอนาคต
การประชุมนายกรัฐมนตรี-นักข่าวประจำปี ที่ตามปกติจะจัดขึ้นประมาณวันที่ 14 ม.ค. ริเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซน โดยเป็นเวทีสำหรับตัวแทนสื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ แจ้งข้อกังวล และยื่นคำร้องถึงผู้นำรัฐบาลเพื่อตรวรจสอบและแก้ไข
นับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นปี 2560 การประชุมนี้ได้จัดขึ้นแล้ว 7 ครั้ง จนถึงปี 2568 โดยระงับการจัดไปเพียง 2 ครั้งคือปี 2564 และปี 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการประชุมครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2568 โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต.