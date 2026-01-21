ชาวอินโดฯ แห่ขอความช่วยเหลือทะลักสถานทูตในพนมเปญ หลังแก๊งสแกมปล่อยตัวกว่า 1,400 คน ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

เอเอฟพี - ทางการอินโดนีเซียระบุวันนี้ (21) ว่ามีชาวอินโดนีเซียมากกว่า 1,400 คน ออกจากเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ในกัมพูชาในช่วง 5 วันที่ผ่านมา หลังจากพนมเปญให้คำมั่นที่จะดำเนินการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้
สแกมเมอร์ที่ทำงานจากศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บางคนทำด้วยความสมัครใจและบางคนถูกบังคับ ได้ล่อลวงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกให้ตกเป็นเหยื่อการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและความรักปลอม ที่ทำเงินได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
ชาวต่างชาติบางส่วนได้อพยพออกจากพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์ทั่วกัมพูชาในเดือนนี้ หลังจากรัฐบาลให้คำมั่นว่าจะกำจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการฉ้อโกงออนไลน์ ที่สหประชาชาติระบุว่ามีผู้ทำงานในอุตสาหกรรมนี้อย่างน้อย 100,000 คน ในกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. ชาวอินโดนีเซีย 1,440 คน ได้ออกจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วกัมพูชาและเดินทางมายังสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงพนมเปญเพื่อขอความช่วยเหลือ สถานทูตระบุในคำแถลง
“การมาถึงของผู้คนระลอกใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ โดยมีชาวอินโดนีเซีย 520 คน เดินทางมาที่สถานทูต” คำแถลงระบุ
สถานทูตอินโดนีเซียระบุว่า มาตรการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชาต่อผู้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์เมื่อไม่นานนี้ หมายความว่าจะมีพลเมืองอินโดนีเซียเดินทางมาที่สถานทูตมากขึ้นเรื่อยๆ
“ปัญหาหลักสำหรับพวกเขาคือพวกเขาไม่มีหนังสือเดินทางและอยู่ในกัมพูชาโดยไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้อง” สถานทูตระบุ
สถานทูตได้ขอให้ชาวอินโดนีเซียที่ออกจากศูนย์หลอกลวงรายงานตัวที่สถานทูต ซึ่งสามารถช่วยเหลือพวกเขาในการออกเอกสารการเดินทางและยกเว้นค่าปรับการอยู่เกินกำหนด เพื่อให้สามารถเดินทางกลับบ้านได้
อินโดนีเซียกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า สถานทูตอินโดนีเซียในกรุงพนมเปญได้ให้บริการทางกงสุลมากกว่า 5,000 รายการแก่พลเมืองในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมากกว่า 80% เกี่ยวข้องกับชาวอินโดนีเซียที่ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลวงออนไลน์
กัมพูชาจับกุมและเนรเทศเฉินจื้อ นักธุรกิจชาวจีนที่ถูกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการดำเนินการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากกัมพูชากลับไปยังจีนในเดือนนี้
เฉินจื้อ อดีตที่ปรึกษาของผู้นำกัมพูชาถูกทางการสหรัฐฯ ฟ้องร้องในเดือนต.ค.
นักวิเคราะห์กล่าวว่า การส่งตัวเฉินจื้อกลับไปจีน ทำให้ผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากกัมพูชาบางส่วนกลัวผลทางกฎหมาย หลังจากองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ขยายตัวมานานหลายปี โดยผู้ดำเนินการบางรายเลือกที่จะปล่อยตัวผู้คนหรืออพยพออกจากศูนย์ปฏิบัติการ.