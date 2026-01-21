กลุ่มนิรนามรื้อรั้ว “ชายแดนอินเดีย-พม่า” ยาว 200 เมตร ช่วงรอยต่อภาคสะกายกับรัฐชิน

MGR Online - กลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย รื้อทำลายรั้วกั้นชายแดนอินเดีย-เมียนมา บริเวณตอนใต้ของรัฐมณีปุระ ฝั่งตรงข้ามรอยต่อระหว่างภาคสะกายกับรัฐชิน เปิดเป็นช่องยาว 150-200 เมตร
วานนี้ (20 ม.ค.) Naga News เพจข่าวของเขตปกครองตนเองนาคาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภาคสะกาย มีรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อหลายสำนักในอินเดีย ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ New Samtal ได้ตรวจพบว่ารั้วกั้นชายแดนระหว่างอินเดียและเมียนมา ถูกกลุ่มไม่ทราบฝ่าย รื้อทำลายจนเปิดเป็นช่องระยะทางยาว 150-200 เมตร
ตามรายงานเปิดเผยว่า จุดที่รั้วถูกรื้อทำลายอยู่ระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข BP-62 ถึง BP-62/2 มีเสาเหล็กรั้วถูกตัดล้ม 47 ต้น
New Samtal อยู่ทางตอนใต้ของรัฐมณีปุระ เป็นพื้นที่ชายแดนขึ้นกับจังหวัด Chandel ฝั่งตรงข้ามเป็นช่วงรอยต่อระหว่างภาคสะกายกับรัฐชินของเมียนมา(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
สื่อท้องถิ่นของอินเดียระบุว่า การรื้อทำลายรั้วกั้นชายแดนระหว่างอินเดียและเมียนมาครั้งนี้ เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทางการอินเดียจำเป็นต้องเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงลงไปในพื้นที่ชายแดนรัฐมณีปุระ ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวจากความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี
อินเดียและเมียนมามีชายแดนยาว 1,643 กิโลเมตร ตั้งแต่เหนือสุดคือรัฐอรุณาจัลประเทศ ที่อยู่ติดกับรัฐคะฉิ่นและภาคสะกายของเมียนมา ต่อลงมาถึงรัฐนาคาแลนด์ รัฐมณีปุระ ฝั่งตรงข้ามกับภาคสะกายกับรัฐชิน และรัฐมิโซรัม ที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐชิน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ได้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชนชาติพันธุ์เมเตกับกูกิ ในรัฐมณีปุระ ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยราย และเนื่องจากชนทั้ง 2 ชาติพันธุ์ต่างตั้งถิ่นฐานอยู่ทั้งในฝั่งอินเดียและเมียนมา ทำให้เกิดการลักลอบข้ามแดนไปมาหากันแบบผิดกฏหมาย โดยเฉพาะกลุ่มติดอาวุธ
นอกจากนี้ จากสงครามกลางเมืองในเมียนมาระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน(PDF) ที่เคลื่อนไหวอยู่ในภาคสะกายและรัฐชิน ซึ่งรุนแรงขึ้นนับแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 ทำให้ตลอดแนวชายแดนอินเดียและเมียนมา กลายเป็นพื้นที่สีเทา มีการลักลอบค้าอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
เมื่อเดือนมีนาคม 2567 รัฐบาลอินเดียได้ประกาศทุ่มงบประมาณเกือบ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างรั้วกั้นตลอดแนวชายแดนเป็นระยะทางยาว 1,610 กิโลเมตร โดยจะใช้เวลาล้อมรั้ว 10 ปี โดยให้เหตุผลด้านความมั่นคง