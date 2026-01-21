ผู้นำเวียดนามเล็งขยายอำนาจควบ 2 ตำแหน่งแบบสี จิ้นผิง ลั่นเดินหน้าปราบทุจริตต่อเนื่อง

เอเอฟพี - ผู้นำสูงสุดของเวียดนามให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับการทุจริตในการกล่าวสุนทรพจน์วานนี้ (21) ต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยเขากำลังมองหาการขยายอำนาจที่คล้ายกับโครงสร้างทางการเมืองของจีน
ในช่วงเวลา 17 เดือนในฐานะเลขาธิการพรรค โต เลิม ได้กวาดล้างคู่แข่งและรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางด้วยการปฏิรูปอย่างเข้มข้นที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นการปฏิวัติ
เขาเร่งดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง ที่ได้จับกุมเจ้าหน้าที่หลายพันคน ลดขนาดและปรับปรุงระบบราชการ และผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เขากล่าวว่า พรรคมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการทุจริต ขณะเดียวกันก็กระตุ้นการเติบโตของภาคเอกชน และจัดการกับความสิ้นเปลืองและความคิดเชิงลบ
“ทุกการกระทำผิดต้องถูกจัดการ” เขากล่าวต่อที่ประชุม ขณะยืนต่อหน้ารูปปั้นขนาดใหญ่ของโฮจิมินห์ ผู้ก่อตั้งพรรค
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียนงใต้ที่มีประชากร 100 ล้านคน แห่งนี้ เป็นรัฐพรรคเดียวและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่พรรคคอมมิวนิสต์พยายามเร่งการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมของตนเอง
ในการประชุมหลังประตูปิดในสัปดาห์นี้ ผู้แทนพรรคเกือบ 1,600 คน จะสรุปรายชื่อผู้นำประเทศสำหรับ 5 ปีข้างหน้า และกำหนดนโยบายสำคัญ
แหล่งข่าวที่ทราบรายละเอียดการหารือภายในระบุว่า โต เลิม จะยังคงเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคต่อไป และเขาก็กำลังแสวงหาตำแหน่งประธานาธิบดีอีกด้วย ในบทบาทคู่ที่คล้ายกับสี จิ้นผิง ในประเทศจีน
สี จิ้นผิง ก็เป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง โดยสัญญาว่าจะจัดการทั้งเสือและแมลงวัน (ไม่ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็ก) แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่ายังถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วย โดยการกำจัดฝ่ายตรงข้ามภายในพรรค
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า หากโต เลิม ครองทั้งสองตำแหน่งจะเป็นการส่งสัญญาณถึงอำนาจสูงสุดของกลุ่มที่เน้นด้านความมั่นคงของเขา
หากเป็นเช่นนั้น เขาจะมีอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำเวียดนามนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเวียดนาม
นักวิเคราะห์กล่าวว่า อิทธิพลของโต เลิม จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับตำแหน่งระดับสูงและตำแหน่งในโปลิตบูโร ในระหว่างการประชุมนาน 1 สัปดาห์นี้
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการเสนอขยายอำนาจของโต เลิม ได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นแล้ว แต่รายงานบางชิ้นระบุว่าเขาต้องระงับความทะเยอทะยานที่จะเป็นประธานาธิบดีเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับวาระการปฏิรูปของเขา
หลังจากเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคถึงแก่กรรมในปี 2567 โต เลิม ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และสร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เขาได้ปรับลดหน่วยงานรัฐลงหลายระดับ ยุบกระทรวงหรือหน่วยงานไป 8 แห่ง และลดตำแหน่งงานในภาครัฐเกือบ 150,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันก็ผลักดันโครงการรถไฟและพลังงาน
การต่อต้านการทุจริตดูเหมือนจะชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลว่าอาจขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์ระบุ แต่สุนทรพจน์ของโต เลิม ชี้ให้เห็นว่าการปราบปรามทุจริตนั้นยังไม่จบสิ้น
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต้องกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต” โต เลิม ระบุ โดยอ้างถึงการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ที่ดุเดือดและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานว่าเป็นอุปสรรค
เวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจเมื่อเผชิญกับอัตราภาษี 20% ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บ โดยมีอัตราการเติบโต 8.0% เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในเอเชีย
แต่การรักษาสมดุลระหว่างตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐฯ และจีน ที่เป็นผู้จัดหารายใหญ่ที่สุดของประเทศ กำลังยากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนามากกว่าแค่โรงงานประกอบสำหรับเสื้อผ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งไปขายในตะวันตก ในขณะที่มุ่งหวังจะขยับสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในสิ้นทศวรรษนี้
พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศแทบไม่ยอมรับความเห็นต่างและมักคุมขังนักวิจารณ์ โดยมีผู้ถูกคุมขังมากกว่า 160 คน ตามการระบุของฮิวแมนไรท์วอทช์
แต่ต่างไปจากจีนหรือเกาหลีเหนือ อำนาจทางการเมืองในเวียดนามไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ผู้นำสูงสุดเพียงคนเดียว โดยการปกครองของเวียดนามตั้งอยู่บน 4 เสาหลัก คือหัวหน้าพรรค ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานสภาแห่งชาติ ขณะที่ตำแหน่งภายในพรรคคอมมิวนิสต์ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเสาหลักที่ 5 เมื่อปีที่แล้ว
หากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี โต เลิม จะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงสุด 2 ตำแหน่งพร้อมกันจากการประชุมสมัชชาพรรค แทนการเข้ารับตำแหน่งหลังจากผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าเสียชีวิต.