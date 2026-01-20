จีนรับปากให้การสนับสนุนกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์

MGR ออนไลน์ - จีนได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมแก่กัมพูชา ในขณะที่กัมพูชากำลังพยายามเร่งดำเนินการทำลายเครือข่ายการหลอกลวงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกำจัดเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์
หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้ให้คำมั่นดังกล่าวระหว่างการประชุมหารือกับ ชาย สีนาริธ รัฐมนตรีอาวุโสที่รับผิดชอบภารกิจพิเศษและเป็นหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์
ชาย สีนาริธ ได้ชื่นชมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ โดยกล่าวว่าปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามพรมแดนได้ให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ
เขายังย้ำถึงจุดยืนที่แน่วแน่ของรัฐบาลกัมพูชาในการกำจัดแหล่งอาชญากรรมและดำเนินคดีกับหัวหน้าขบวนการ
“กัมพูชาจะยังคงร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายรังอาชญากรและกำจัดองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ให้หมดสิ้น” ชาย สีนาริธ กล่าว
เอกอัครราชทูตหวัง เหวินปิน แสดงความขอบคุณต่อทางการกัมพูชาสำหรับความร่วมมือในการจับกุมและส่งตัวชาวจีนที่เป็นตัวการใหญ่และผู้ร่วมกระทำความผิดไปดำเนินคดีในจีนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยกล่าวว่าการส่งตัวกลับจีนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนต่อประชาคมระหว่างประเทศถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการจัดการกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์
หวัง เหวินปิน ยังระบุอีกว่าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของกัมพูชาได้เสริมความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ เขาย้ำว่าปักกิ่งยังคงพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อช่วยให้กัมพูชาบรรลุเป้าหมายในการกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การพบหารือดังกล่าวสิ้นสุดลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายหารือถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในอนาคตและแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามโครงสร้างอาชญากรรมทางไซเบอร์ภายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง.