มาเลเซียย้ำอาเซียนไม่ส่งผู้สังเกตการณ์และไม่รับรองผลการเลือกตั้งของพม่าครั้งนี้

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ จะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ไปตรวจสอบการเลือกตั้ง 3 รอบที่กำลังเกิดขึ้นของพม่า และจะไม่รับรองการเลือกตั้งครั้งนี้
พม่าถูกทำลายด้วยความขัดแย้งนับตั้งแต่กองทัพก่อการรัฐประหารต่อรัฐบาลพลเรือนในปี 2564
การเลือกตั้งที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธ.ค. 2568 ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสหประชาชาติ ประเทศตะวันตกหลายประเทศ และกลุ่มสิทธิมนุษยชน ว่าเป็นกลอุบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของทหารผ่านตัวแทนทางการเมือง ข้อกล่าวหาที่รัฐบาลทหารปฏิเสธ
รายงานระบุว่าการเลือกตั้งรอบที่ 2 เมื่อต้นเดือน มีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อย และพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพ ขึ้นเป็นผู้นำโดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 88% จากการเลือกตั้งรอบแรก
โมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่าอาเซียนได้ปฏิเสธคำขอจากพม่าในการส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปีในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปีก่อน แม้ว่าบางประเทศสมาชิกจะตัดสินใจส่งผู้สังเกตการณ์ด้วยตนเองก็ตาม
“เราได้กล่าวไปแล้วว่าอาเซียนจะไม่ส่งผู้สังเกตการณ์ และด้วยเหตุนี้ เราจะไม่รับรองผลการเลือกตั้ง” โมฮาหมัดกล่าวตอบคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาเกี่ยวกับจุดยืนของมาเลเซียและอาเซียนต่อการเลือกตั้งของพม่า
นอกจากนี้ โมฮาหมัดยังกล่าวอีกว่า อาเซียนกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการสรุปแนวปฏิบัติกับปักกิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในทะเลจีนใต้
“เราหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้” โมฮาหมัด กล่าว
อาเซียนและจีนให้คำมั่นกันในปี 2545 ว่าจะกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว แต่ใช้เวลา 15 ปีในการเริ่มต้นหารือ และมีความคืบหน้าช้า
ปักกิ่งอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ รวมถึงบางส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเลของฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย ไต้หวัน และเวียดนาม ที่ทำให้กิจกรรมการประมงและการสำรวจพลังงานของประเทศเหล่านั้นมีความซับซ้อนขึ้น.