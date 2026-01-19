เชลยศึกพม่า 86 คน แหกคุกฝ่ายต่อต้านในป่ารัฐกะยา มุ่งหน้าหนีเข้าไทย

MGR Online - เชลยศึกที่เป็นทหารพม่า 86 นาย แหกคุกของฝ่ายต่อต้านที่ตั้งอยู่ในป่าเมืองแมแจ๊ะ ทางตอนใต้ของรัฐกะยา มุ่งหน้าหนีเข้าประเทศไทยทางอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
วานนี้ (18 ม.ค.) สภาบริหารชั่วคราวรัฐกะเหรี่ยงแดง(Karenni State Interim Executive Council : IEC) ประกาศว่า ได้เกิดกรณีแหกคุกของนักโทษจำนวนมากขึ้นในพื้นที่เมืองแจ๊ะ หรือจังหวัดแมเซะ รัฐกะยา ซึ่งยังเป็นพื้นที่ซึ่งยังมีการสู้รับกันอยู่ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง และกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(PDF)
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในตอนเช้ามืดของวันที่ 18 มกราคม 2569 นักโทษจำนวน 86 คน ทั้งหมดเป็นทหารพม่าที่ถูกจับกุมหรือยอมมอบตัวกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง และถูกคุมขังไว้เป็นเชลยในสถานที่คุมขังหมายเลข 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองแมแซะ ได้รุมจับตัวผู้คุม 2 คน พร้อมขโมยอาวุธปืนจำนวน 9 กระบอก จากนั้นได้พากันหลบหนีออกจากสถานที่คุมขัง
เมืองแมแซะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐกะยา เป็นเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นจึงคาดว่า เชลยศึกเหล่านี้อาจหลบหนีข้ามชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทย
วันนี้(19 ม.ค.) สำนักข่าว Kantarawaddy Times รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสื่อในประเทศไทยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรประตูเมือง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถจับกุมนายทหารพม่ายศร้อยโทได้ 1 นาย ซึ่งเป็นหนึ่งในเชลยศึกที่แหกคุกออกมาจากสถานที่คุมขังในป่าเมืองแมแซะ นอกจากนี้ ยังมีเชลยศึกที่เป็นทหารพม่าอีกประมาณ 10 นาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในอำเภอขุนยวม เพื่อขอมอบตัว