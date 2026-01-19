“ปรัก สุคน” ให้สัมภาษณ์สื่อนอกอ้าง “เฉินจื้อ” ได้สัญชาติกัมพูชามาอย่างไม่ถูกต้อง

MGR ออนไลน์ - ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่าจากการสอบสวนเฉินจื้อ พบว่าสัญชาติกัมพูชาของเฉินจื้อนั้นได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
“เมื่อเราดำเนินการสอบสวนและพบว่าสัญชาติของเขาได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเขายังมีสัญชาติจีนด้วย เราจึงตัดสินใจส่งตัวเขาไปจีน” สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างคำกล่าวของปรัก สุคน
ปรัก สุคน กล่าวว่าในส่วนของการหลอกลวงทางออนไลน์ กัมพูชามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ และประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม และไทย
เขากล่าวเสริมว่า การจับกุมเฉินจื้อ เป็นผลมาจากการสอบสวนที่ยาวนาน และกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าเฉินจื้อถูกจับกุมตัวและส่งตัวไปจีนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการต่อสู้กับอาชญากรรม และนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการต่อสู้
เฉินจื้อถูกจับกุมและส่งตัวกลับไปยังประเทศจีน ในปฏิบัติการร่วมเมื่อวันที่ 6 ม.ค. และถูกเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาตามกฎหมายสัญชาติในเดือนธ.ค. 2568
เขาถูกคว่ำบาตรจากทั้งวอชิงตันและลอนดอนเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2568 โดยถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการดำเนินงานเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติระดับโลก การหลอกลวงออนไลน์ และการฟอกเงิน
ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
เฉินจื้อเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่ดำเนินธุรกิจในกัมพูชา ปรินซ์กรุ๊ปก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม ธนาคาร และอีคอมเมิร์ซ
นับตั้งแต่เขาถูกจับกุม ธุรกิจของเขาก็ประสบปัญหา และถูกระงับการขายในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ตามคำสั่งของสำนักงานกำกับดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงรับจำนำเมื่อวันที่ 12 ม.ค.
ปรัก สุคน กล่าวกับรอยเตอร์ว่ากัมพูชาให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น องค์กรหลอกลวงออนไลน์
ในช่วงกลางเดือนม.ค. นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ยืนยันอีกครั้งว่าการปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามทางดิจิทัลยังคงเป็นวาระสำคัญระดับชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในระยะยาว และยืนยันว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมและภัยคุกคามที่ซับซ้อนต่อสังคมทั่วโลก.