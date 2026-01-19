พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มประชุมสมัชชาใหญ่เลือกผู้นำ พร้อมกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจประเทศ

รอยเตอร์ - ผู้แทนหลายร้อยคนจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รวมตัวกันในวันจันทร์ (19) ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับการประชุมใหญ่ที่จะเลือกผู้นำสูงสุดของประเทศและกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของทศวรรษนี้
การประชุมที่กินเวลานาน 1 สัปดาห์ ที่ดำเนินการภายใต้กฎข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนและจัดขึ้นทุก 5 ปี อาจเสริมและขยายอำนาจให้กับ โต เลิม เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ผู้ที่ริเริ่มการปฏิรูปการบริหารราชการอย่างกว้างขวางในประเทศและกลายเป็นตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ
ในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งยังไม่ระบุวันแน่ชัด ผู้แทนประมาณ 1,600 คน จะเลือกคณะกรรมการกลาง 200 คน ที่จะเลือกสมาชิกโปลิตบูโรจำนวน 17-19 คนจากรายชื่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า และจากนั้นจึงจะเลือกเลขาธิการพรรค
เจ้าหน้าที่ที่รับทราบถึงเรื่องนี้กล่าวว่าโต เลิม กำลังพยายามรักษาบทบาทของตนและอาจเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกดำรงตำแหน่งโดยผู้นำทางทหาร คาดว่าเขาจะขึ้นกล่าวปราศรัยต่อผู้แทนในวันอังคาร
เจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวว่า การประชุมน่าจะให้การรับรองเขาในฐานะเลขาธิการพรรค แต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดเรื่องประหลาดใจ ในขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งประธานาธิบดีคาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมในภายหลัง ซึ่งผลลัพธ์ยังไม่ชัดเจน
หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ โปลิตบูโรจะเสนอชื่อประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และประธานรัฐสภา ซึ่งการเลือกตั้งรัฐสภาจะเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคเลือกผู้นำแล้ว
โต เลิม วัย 68 ปี ได้ริเริ่มการปฏิรูปครั้งใหญ่หลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศ เขาขึ้นดำรงตำแหน่งนี้หลังจากเหวียน ฝู จ่อง ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าถึงแก่กรรมในเดือนก.ค. 2567
โต เลิม ถูกมองว่าเป็นผู้กล้าเสี่ยง เขาได้ริเริ่มการปฏิรูปการบริหารครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปี เมื่อเขาตัดลดตำแหน่งงานลงหลายหมื่นตำแหน่งเพื่อเร่งกระบวนการการตัดสินใจ แม้ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเต็มที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังปรับตัว แต่ระยะเวลาการอนุมัติโครงการลงทุนบางโครงการสั้นลง
การเร่งรัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการลดขอบเขตการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหวียน ฝู จ่อง เป็นผู้ริเริ่ม ความพยายามที่โต เลิม มีส่วนร่วมในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ การรณรงค์ดังกล่าว ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับการรับสินบนอย่างเป็นระบบ บางครั้งทำให้การตัดสินใจของรัฐบาลเป็นอัมพาตและนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคน ที่รวมถึงประธานาธิบดี 2 คน ซึ่งเปิดทางให้เลิมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด
โต เลิม ยังดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจและโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติ ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง
ในประเทศที่ไม่ยินยอมให้มีการต่อต้านคัดค้าน โต เลิม ยังเป็นผู้นำในการเสริมสร้างกองกำลังความมั่นคงและการควบคุมสื่อ รวมถึงผู้ที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างเข้มงวด
ผู้แทนในการประชุมสมัชชาครั้งนี้เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรค 5.6 ล้านคน ในประเทศที่มีประชากร 100 ล้านคน
ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โทรศัพท์มือถือจะถูกรบกวนสัญญาณภายในอาคารที่จัดการประชุมสมัชชา และคณะผู้แทน รวมถึงผู้แทนจากกรุงฮานอยจะต้องพักในที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้ พวกเขาจะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขร่างมติที่จะได้รับการอนุมัติภายในวันสุดท้ายการประชุม ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 25 ม.ค.
ร่างมติของพรรคที่เผยแพร่ในเดือนต.ค. บนเว็บไซต์ของพรรค ชี้ให้เห็นว่าร่างมติสุดท้ายให้ความสำคัญกับความมั่นคงและการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย โดยตั้งเป้าไว้ที่อย่างน้อย 10% ต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้า จากเป้าหมาย 6.5% ถึง 7.0% ที่พลาดไปในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ
ร่างมติดังกล่าวยังกล่าวถึงความมั่นคงหลายสิบครั้งและเน้นย้ำถึงความสำคัญทางการทูตและการป้องกันประเทศในโลกที่อันตรายมากยิ่งขึ้น พรรคตั้งใจที่จะเพิ่มกำลังป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน
เหวียน ซวน ท้าง สมาชิกโปลิตบูโรกล่าวว่า การปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประเด็นถกเถียงกันมากขึ้นในประเทศที่มีมลพิษสูงแห่งนี้ ก็ได้รับความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน.