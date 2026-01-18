สถานทูตจีนเตือนกัมพูชาปัญหาพลเมืองสูญหายเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ส่อกระทบความสัมพันธ์สองประเทศ

เอเอฟพี - สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาออกคำแถลงเมื่อวันเสาร์ (17) ระบุว่าเหตุการณ์การหายตัวไปของชาวจีนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพันธมิตร
หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา เรียกร้องให้พนมเปญเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้ ในการประชุมกับรัฐมนตรีระดับสูงของกัมพูชา ตามคำแถลงที่เผยแพร่ในบัญชี WeChat ของสถานเอกอัครราชทูต
“จีนมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับกรณีที่พลเมืองจีนหายตัวไปในกัมพูชาเมื่อไม่นานนี้” หวัง เหวินปิน ระบุ
หวัง เหวินปิน กล่าวว่ากรณีที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนนั้นเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมิตรภาพอันดีระหว่างจีนและกัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่ากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย ที่มีคนทำงานอย่างน้อย 100,000 คน ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ตามรายงานตัวเลขของสหประชาชาติ
กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เดิมนั้นมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้พูดภาษาจีน ได้ขยายการหลอกลวงไปเป็นหลายภาษาเพื่อขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก
ผู้ที่กระทำการหลอกลวงเหล่านี้บางส่วนกระทำด้วยความสมัครใจ และบางส่วนเป็นชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มความพยายามในการติดตามตัวบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในประเทศ
พนมเปญได้เนรเทศเฉินจื้อ ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชากลับไปจีนในเดือนนี้
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่า การหลอกลวงทางออนไลน์ทำให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2566
องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวหาว่ารัฐบาลกัมพูชาจงใจเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์.