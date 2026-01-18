ดินยุบตัวใน “เขตขุดโปแตช” เวียงจันทน์ หยุดหาผู้สูญหาย หวั่นเกิดเหตุซ้ำซ้อน!

MGR Online - ทางการลาวสั่งหยุดค้นหา 4 ผู้สูญหายจากเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมลึกกว่า 100 เมตร ในเขตขุดค้นโปแตช นครหลวงเวียงจันทน์ หวั่นอันตรายเพราะดินยังยุบต่อเนื่อง ชี้พื้นที่เดียวเกิดดินยุบแล้วถึง 6 ครั้งในรอบ 8 เดือน แต่กลับระบุสาเหตุไม่ได้
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา นายบุนยง สีดาวง หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ได้อ่านแถลงการณ์ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการยุติปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดินยุบตัว ที่บ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์
เหตุดินยุบตัวดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 20 เมตร ลึก 100 เมตร มีผู้สูญหาย 4 ราย เป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลูกชายเล็กๆอีก 2 คน ที่กำลังนอนเฝ้าต้นข้าวอยู่ในเถียงนา ตรงจุดที่ดินยุบตัวลงไปพอดี
รุ่งเช้าหลังเกิดเหตุ ฝ่ายปกครองบ้านทุ่งมั่งได้นำสแลนสีเขียวมาขึงปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหาย ทั้งนำเครื่องจักรไปขุด เจาะ ผิวดิน ใช้โดรนบินสำรวจ ใช้เทคโนโลยีสำรวจพื้นที่ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และวัดแรงสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบโครงสร้างใต้ผืนดิน
แต่หลังจากเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 วัน ยังไม่พบผู้สูญหาย คณะผู้รับผิดชอบจึงตัดสินใจยุติปฏิบัติการค้นหา
สำหรับผู้ที่ออกมาร่วมแถลงการณ์กับหัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแร่ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองบ้านทุ่งมั่ง ประธานคณะปกครองเมืองไซทานี รวมถึงตัวแทนครอบครัวผู้สูญหายทั้ง 4 ราย
นายบุนยง กล่าวว่า นับแต่เกิดเหตุดินยุบตัว หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและจากต่างประเทศ และทีมงานกู้ภัย ได้ทุ่มเทกำลังเพื่อค้นหาผู้สูญหาย แต่จากการประเมินทางธรณีวิทยาและทางเทคนิค พบว่าผืนดินบริเวณดังกล่าวไม่มีความมั่นคง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการยุบตัวเพิ่ม เป็นอันตรายต่อทีมงานค้นหา คณะผู้รับผิดชอบการค้นหา ไม่อาจปล่อยให้เกิดเหตุอันตรายซ้ำซ้อนขึ้นอีก จึงได้ตัดสินใจยุติปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายดังกล่าว
นายบุนยงกล่าวว่า การยุติการค้นหา เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด และด้วยความเคารพต่อชีวิตของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม การยุติการค้นหาผู้สูญหาย ไม่ได้หมายถึงการยุติความรับผิดชอบต่อผู้สูญหายและครอบครัวของพวกเขา โดยภาครัฐจะดำเนินการช่วยเหลือและครอบครัวผู้สูญหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่
รวมถึงจะเดินหน้าสอบสวนหาสาเหตุของการยุบตัวของดินที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม แต่กระบวนการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ อาจต้องใช้เวลาจึงจะสามารถค้นพบต้นเหตุที่แท้จริง
ด้านพ่อตู้บุนซิ่ง สุวัดดี ตัวแทนครอบครัวผู้สูญหาย ได้กล่าวยอมรับการตัดสินใจของคณะผู้ค้นหา และแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตลอดกว่า 10 วัน นับแต่เกิดเหตุดินยุบตัว
นายสินละปะกอน พมมะไซสี ประธานคณะปกครองเมืองไซทานี ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่ทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดินยุบตัวครั้งนี้อย่างเป็นธรรม
ก่อนการแถลงการณ์ยุติปฏิบัติการค้นหา ทางการลาวได้สั่งอพยพชาวบ้านกว่า 38 ครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงออกไปเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินรวม 50 ล้านกีบ และมอบข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้คิดเป็นมูลค่า 21,666,666 กีบ
บ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี เป็นหนึ่งในพื้นที่สำรวจขุดค้นแร่โปแตชของบริษัทหยุ้ยหยวน เกลือโปแตช อุดมสมบูรณ์ จำกัด ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 สัมปทานมีอายุ 30 ปี มีพื้นสำรวจขุดค้น 2 จุด เนื้อที่รวม 7,800 เฮคตา หรือ 48,750 ไร่ จุดแรก เรียกว่าเขตนาตาน มีเนื้อที่ 3,000 เฮคตา หรือ 18,750 ไร่ และจุดที่ 2 เรียกว่าเขตทุ่งมั่ง มีเนื้อที่ 4,800 เฮคตา หรือ 30,000 ไร่
ตามข้อมูลของหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา การยุบตัวของดินที่บ้านทุ่งมั่งเมื่อเช้ามืดของวันที่ 3 มกราคม เป็นเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ในชั่วระยะเวลาเพียง 8 เดือน
ครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 ผืนดินในเขตบ้านทุ่งมั่งได้เกิดยุบตัวพร้อมกันวันเดียว 2 จุด จุดแรกมีลักษณะที่ผิวดินแตกตัวเป็นร่องลึกยาว 70 เมตร จุดที่ 2 ผิวดินกลางท้องนาเกิดทรุดตัวลงเป็นแอ่งกินบริเวณกว้าง แต่ยังไม่ถึงกับเป็นหลุม สร้างความเสียหายแก่บ่อปลา ฟาร์มเลี้ยงไก่ และบ้านเรือนประชาชน
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน ตรงแอ่งที่ดินทรุดตัวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม โดยดินได้ยุบลงเป็นหลุมลึก 3.5 เมตร ปากหลุมกว้าง 10 เมตร
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม เกิดดินยุบตัวกลางท้องนาอีกแห่งหนึ่งเป็นหลุมลึก 5 เมตร ปากหลุมกว้าง 10 เมตร หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้นำดินไปเทกลบหลุมเอาไว้
ครั้งที่ 4 เกิดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม ดินตรงจุดที่เพิ่งยุบตัวลงเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน และเจ้าหน้าที่ได้นำดินไปกลบไว้ ได้เกิดยุบซ้ำลงไปอีก กลายเป็นหลุมลึก 5 เมตร ปากหลุมกว้าง 8 เมตร
ตามข่าวของหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา เหตุดินยุบตัวที่บ้านทุ่งมั่ง 4 ครั้งแรก มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวม 19 ครอบครัว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงานว่า ได้เกิดเหตุดินยุบตัวลงอีกเป็นครั้งที่ 6 ตรงจุดเดิม
ตามรายงานของสื่อในลาว จนถึงขณะนี้ ทางการลาวและบริษัทหยุ้ยหยวน เกลือโปแตช อุดมสมบูรณ์ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุดินยุบตัวที่เกิดขึ้นในเขตบ้านทุ่งมั่ง ทั้ง 6 ครั้งได้
ปัจจุบัน พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีบริษัทที่ได้รับอนุมัติสัมปทานพัฒนาแร่โปแตชจากรัฐบาล 9 บริษัท รวม 11 โครงการ แบ่งเป็นอยู่ในขั้นการสำรวจ 4 บริษัท 4 โครงการ ในขั้นศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ-เทคนิค 1 บริษัท 1 โครงการ และอยู่ในขั้นขุดค้น-แปรรูปอีก 4 บริษัท 6 โครงการ