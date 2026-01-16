แก๊งสแกมเมอร์ในสีหนุวิลล์ขนข้าวของหนีจ้าละหวั่น หลัง “เฉินจื้อ” ตัวการใหญ่ถูกกัมพูชาจับส่งกลับจีน ด้านชาวเมืองบอกแค่ละครตบตา

เอเอฟพี - ผู้คนหลายร้อยคนลากกระเป๋าเดินทาง จอคอมพิวเตอร์ สัตว์เลี้ยง และเฟอร์นิเจอร์ ออกจากศูนย์ฉ้อโกงทางไซเบอร์ หลังจากหัวหน้าแก๊งฉ้อโกงที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดถูกจับกุมและส่งตัวไปจีน
ผู้คนจำนวนมากขึ้นรถตุ๊กตุ๊ก รถ SUV และรถโค้ชท่องเที่ยว ออกจากกาสิโนแอมเบอร์ในเมืองสีหนุวิลล์ เมืองชายฝั่งทะเลที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางอื้อฉาวของการทำธุรกิจผิดกฎหมาย
“กัมพูชากำลังอยู่ในช่วงปั่นป่วนวุ่นวาย ไม่มีที่ไหนปลอดภัยที่จะทำงานอีกต่อไปแล้ว” ชายชาวจีนคนหนึ่งกล่าวกับเอเอฟพี
เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์ฉ้อโกงต้องสงสัยทั่วกัมพูชาในสัปดาห์นี้ หลังรัฐบาลกล่าวว่ากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
แต่ชาวบ้านกล่าวว่าคนจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาได้ย้ายออกไปหลายวันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง และนักวิเคราะห์คนหนึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “ละครปราบปรามอาชญากรรม”
จากศูนย์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มมิจฉาชีพได้หลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกให้ตกอยู่ในนความสัมพันธ์โรแมนติกปลอม และการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
ในตอนแรกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งเป้าไปที่คนที่พูดภาษาจีนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ขยายเป็นหลายภาษาเพื่อขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก
ผู้ที่ทำการหลอกลวงเหล่านี้บางครั้งเป็นนักต้มตุ๋นที่เต็มใจ บางครั้งเป็นชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่และความรุนแรง
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้ดำเนินการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่งในสีหนุวิลล์ หลังจากการจับกุมและส่งตัวเฉินจื้อ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ไปยังจีน
มีเพียงไม่กี่คนที่ออกจากกาสิโน โรงแรม และสถานที่อื่นๆ ที่ยินดีจะพูดคุยกับเอเอฟพี และไม่มีใครยินดีเปิดเผยตัวตนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย
สีหนุวิลล์ เมืองรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยกาสิโนและตึกระฟ้าที่สร้างไม่เสร็จ กลายเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ที่เชื่อกันว่ามีผู้คนหลายพันคนเกี่ยวข้องกับตลาดมืดดำเนินการหลอกลวงจากสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ก่อนที่เฉินจื้อจะถูกฟ้องเมื่อปีที่แล้วจากทางการสหรัฐฯ ที่กล่าวว่าบริษัทปรินซ์กรุ๊ปของเขาเป็นเพียงฉากบังหน้าของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ นักธุรกิจชาวจีนรายนี้เคยบริหารโรงแรมกาสิโนหลายแห่งในสีหนุวิลล์
รายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลในปี 2568 ได้ระบุว่ามีสถานที่ที่เป็นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ 22 แห่งในเมืองรีสอร์ทชายฝั่งแห่งนี้ จากทั้งหมด 53 แห่งทั่วประเทศ
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายทั่วโลกจากการหลอกลวงออนไลน์สูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 และมีผู้คนอย่างน้อย 100,000 คน ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าวในกัมพูชาประเทศเดียว
แต่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่ายุคที่กฎหมายหละหลวมได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ให้คำมั่นสัญญาบนเฟซบุ๊กว่าจะกำจัดปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์
คณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงของกัมพูชาระบุว่าได้บุกค้นสถานที่หลอกลวง 118 แห่ง และจับกุมผู้คนได้ประมาณ 5,000 คน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
หลังจากเนรเทศเฉินจื้อไปยังประเทศจีน รัฐบาลกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดกับบริษัทในเครือของปรินซ์กรุ๊ปบางแห่ง และสั่งให้ธนาคารปรินซ์เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี และระงับการขายบ้านในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูหลายแห่งของบริษัท
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จีนได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามอุตสาหกรรมหลอกลวง โดยจับกุมเฉินจื้อและบุคคลสำคัญอื่นๆ จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ในประเทศของตน
แต่ในขณะที่กัมพูชากล่าวว่าประเทศกำลังปราบปราม ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับช่วงเวลา โดยคนขับรถตุ๊กตุ๊กในสีหนุวิลล์บอกกับเอเอฟพีว่า ชาวจีนหลายร้อยคนออกจากหมู่อาคารแห่งหนึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
“ดูเหมือนจะมีคนเตือนพวกเขา” ชายวัย 42 ปี กล่าว โดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อ
มาร์ค เทย์เลอร์ อดีตหัวหน้าองค์กรพัฒนาเอกชนต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีสำนักงานในกัมพูชากล่าวว่า การย้ายทรัพยากรของศูนย์หลอกลวงล่วงหน้า ที่รวมถึงคนงาน อุปกรณ์ และผู้จัดการ เกิดขึ้นก่อนการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
“ดูเหมือนจะเป็นผลของการสมรู้ร่วมคิด” เทย์เลอร์กล่าว และระบุว่าเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผล 2 ทาง คือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการต่อต้านอาชญากรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยให้อุตสาหกรรมหลอกลวงยังอยู่รอดและปรับตัว
องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวหารัฐบาลกัมพูชาว่าจงใจเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ ที่บางครั้งล่อลวงคนงานด้วยข้อเสนองานที่ให้ค่าตอบแทนสูงก่อนควบคุมตัวพวกเขาไว้อย่างไม่เต็มใจ
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีเห็นรถบัสหลายคันบรรทุกผู้โดยสารที่พูดภาษาจีนกลางออกจากสีหนุวิลล์บนทางหลวงสายหลักไปยังกรุงพนมเปญ
หลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังไปไหนหรือมีแผนการอะไร แต่ดูเหมือนจะวิตกกังวลเพราะคาดว่าเจ้าหน้าที่กำลังเข้ามาใกล้
ด้านนอกกาสิโนแอมเบอร์ ชายชาวบังกลาเทศคนหนึ่งพร้อมกระเป๋าเดินทางที่เดินปะปนไปกับฝูงชนกล่าวว่าตอนนี้คือการเอาชีวิตรอด.