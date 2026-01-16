เวียดนามตั้งเป้ากู้ต่างประเทศ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 69 พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามวางแผนที่จะกู้ยืมเงินต่างประเทศ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 เพื่อเร่งการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศและแก้ไขปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเบิกจ่ายเงินทุนเพื่อการพัฒนา รัฐบาลเวียดนามระบุวันนี้ (16)
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 234 โครงการ มูลค่า 3,400 ล้านล้านด่ง (129,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดย 18% ของทุนทั้งหมดจะมาจากรัฐบาล ส่วนที่เหลือจะมาจากภาคเอกชนและนักลงทุนอื่นๆ
รัฐบาลไม่ได้ให้รายละเอียเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินต่างประเทศที่วางแผนไว้สำหรับปี 2569 หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการกู้ยืม ที่คาดว่าจะรวมถึงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และรูปแบบอื่นๆ ของการระดมทุนจากภายนอก
ในปี 2568 เวียดนามได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับ 10 โครงการ มูลค่า 624 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับปีก่อนหน้า ตามการระบุของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง แต่อย่างไรก็ตาม มีการเบิกจ่ายเพียง 35.27% ซึ่งลดลงจากอัตราของปีก่อนหน้า
เจิ่น ก๊วก เฟือง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังกล่าวว่า ความล่าช้าเกิดขึ้นจากความท้าทายหลายประการ รวมถึงการเคลียร์พื้นที่และจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับประชาชน ความยากลำบากในการอนุมัติโครงการก่อสร้างในพื้นที่ป่า ตลอดจนกระบวนการประมูล ปัญหาด้านภาษี และการเจรจาเงินกู้ที่ยืดเยื้อ
ปัญหาเกี่ยวกับราคาที่ดินและการปรับเปลี่ยนข้อตกลงการกู้ยืมยิ่งเพิ่มอุปสรรคมากขึ้น เจ้าหน้าที่ระบุ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนภาครัฐในฐานะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ และตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ในปี 2569 ไว้ที่กว่า 10% ส่วนกลยุทธ์ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการใหม่สำหรับช่วงปี 2569-2573 มีเป้าหมายที่จะดึงดูดเงินทุนสูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ปรับแก้กฎหมายการจัดการหนี้สาธารณะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและมอบอำนาจให้มากขึ้นสำหรับข้อตกลงความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ และแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพทางด้านขั้นตอน.