พม่าซัดข้อกล่าวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาไม่มีมูล แนะศาลโลกตัดสินอิงข้อเท็จจริง

เอเอฟพี - กระทรวงการต่างประเทศของพม่ากล่าวว่า คดีในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่กล่าวหาว่าพม่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญานั้น “บกพร่องและไม่มีมูลความจริง”
ในคำแถลงที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของรัฐ รัฐบาลพม่าได้เรียกร้องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินโดยอิงจากข้อเท็จจริงและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่าประเทศกำลังรับฟังคำให้การเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งเริ่มขึ้นในกรุงเฮกเมื่อวันจันทร์ ขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาข้อกล่าวหาของแกมเบียที่อ้างว่าพม่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญาในการปราบปรามเมื่อปี 2560
ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนหลบหนีความรุนแรงงจากกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธชาวพุทธไปยังบังกลาเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน และได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าสยดสยองเกี่ยวกับการข่มขืนหมู่ การวางเพลิง และการฆาตกรรม
ในวันแรกของการพิจารณาคดี รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของแกมเบียกล่าวต่อศาลว่าชาวโรฮิงญาตกเป็นเป้าของการทำลายล้าง
ทนายความของพม่าที่ปกครองโดยกองทัพจะเริ่มตอบต่อสู้คดีในวันศุกร์ (16)
คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศพม่าที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ระบุว่าข้อกล่าวหาของแกมเบียมีข้อบกพร่อง และไม่มีมูลความจริง ทั้งในข้อเท็จจริงและกฎหมาย
“รายงานที่มีอคติ อ้างอิงจากหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถแทนที่ความจริงได้” คำแถลงของรัฐบาลทหารพม่าระบุ
คำแถลงยังระบุว่า พม่าที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 กำลังให้ความร่วมมือกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยความสุจริตใจ ซึ่งแสดงถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ คำแถลงของพม่าไม่ได้ใช้คำว่าโรฮิงญา แต่อ้างถึงด้วยคำว่าบุคคลจากรัฐยะไข่ และเสริมว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะส่งตัวบุคคลเหล่านี้กลับประเทศ
รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ปฏิเสธการให้สัญชาติ และถือว่าพวกเขาเป็นชาวเบงกาลีที่รุกล้ำ แม้ว่าหลายคนจะมีรากเหง้าอยู่ในประเทศนี้มานานหลายศตวรรษก็ตาม
ปัจจุบัน ชาวโรฮิงญา 1.17 ล้านคน อาศัยอยู่อย่างแออัดในค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองค็อกซ์บาซาร์ ในบังกลาเทศ
พม่ายืนยันมาโดยตลอดว่าการปราบปรามของกองกำลังติดอาวุธของตนนั้นชอบธรรม เพื่อกำจัดกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญา หลังจากก่อเหตุโจมตีหลายครั้งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตนับสิบคน
แกมเบีย ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมในแอฟริกาตะวันตก กำลังฟ้องพม่าต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่เป็นศาลที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยกล่าวหาว่าพม่าละเมิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปี 1948
ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว รัฐใดก็สามารถฟ้องร้องอีกรัฐหนึ่งต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ หากเชื่อว่ามีการกระทำฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกำลังจับตาดูการดำเนินคดีนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นเบาะแสว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะจัดการกับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกันนี้ต่ออิสราเอลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในกาซาอย่างไร ในคดีที่แอฟริกาใต้เป็นผู้ฟ้องร้อง
การตัดสินขั้นสุดท้ายอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี และถึงแม้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะไม่มีวิธีการบังคับใช้คำตัดสินของตน แต่คำตัดสินที่เป็นประโยชน์ต่อแกมเบียจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อพม่า.