กัมพูชาประท้วงไทยยึดเรือจับชาวประมงเขมร ร้องไทยเคารพอธิปไตย จี้ส่งเรือคืนโดยไม่มีเงื่อนไข

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้ออกหนังสือประท้วงไทยถึงกรณีกองทัพเรือของไทยเข้ายึดเรือประมงและจับกุมชาวประมงกัมพูชา 4 คน ในสิ่งที่พนมเปญกล่าวอ้างว่าเป็นน่านน้ำของประเทศ นอกชายฝั่งจ.เกาะกง เมื่อต้นเดือน
ในหนังสือทางการทูตที่ส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงพนมเปญ กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 6 ม.ค. ที่พิกัด 11°33'30"N และ 102°51'39"E ซึ่งกัมพูชายืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยทางทะเลและเขตอำนาจศาลของตน
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายังประณามการกระทำดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงและยอมรับไม่ได้ต่ออธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลของกัมพูชา โดยเน้นย้ำว่าการยึดเรือดังกล่าวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรง และบ่อนทำลายหลักการของการเคารพซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อนบ้านระหว่างสองประเทศ
สื่อกัมพูชารายงานอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า แม้ทางการกัมพูชาจะยินดีกับการปล่อยตัวชาวประมงทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. แต่กระทรวงฯ ระบุว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยพนมเปญเรียกร้องให้ไทยส่งคืนเรือประมงที่ถูกยึดพร้อมอุปกรณ์การประมงทั้งหมดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยและเขตอำนาจของกัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้ทางการไทยเคารพเขตแดนทางทะเลและสิทธิทางกฎหมายของกัมพูชา
นอกจากนี้ กัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยงดเว้นจากการกระทำในลักษณะเดียวกันอนาคต พร้อมเตือนว่าการรุกล้ำซ้ำๆ หรือกิจกรรมบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำของกัมพูชาที่มีข้อพิพาทหรือมีการกำหนดเขตแดนไว้อย่างชัดเจนอาจเสี่ยงยกระดับความตึงเครียดและบั่นทอนความไว้วางใจ.