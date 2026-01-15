แอร์แคมโบเดียเปิดตัวโลโก้-ลายเครื่องบินใหม่ที่สนามบินนานาชาติเตโช โวทำกำไร 3 ปีติด

MGR ออนไลน์ - แอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) สายการบินแห่งชาติของกัมพูชาได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์และลวดลายบนเครื่องบินใหม่ ในพิธีที่จัดขึ้นยังสนามบินนานาชาติเตโช ในวันที่ 15 ม.ค.
เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ได้เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากสายการบินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
โลโก้และลวดลายใหม่ของแอร์แคมโบเดียได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 หลังเปลี่ยนชื่อสายการบินจากแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ มาเป็นแอร์แคมโบเดีย ในเดือนก.ย. 2567
“โลโก้ใหม่นี้ยืนยันถึงบทบาทสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของสายการบินแอร์แคมโบเดียในการนำเสนอเอกลักษณ์ของชาติไปสู่โลก ตลอดจนสะท้อนความก้าวหน้าของการบินพลเรือน การท่องเที่ยว การค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและระหว่างประชาชนในกัมพูชาผ่านการขนส่งทางอากาศ” เหมา ฮาวันนาล กล่าวในพิธี
สื่อกัมพูชารายงานว่าการเปิดตัวครั้งนี้ ที่มีเครื่องบิน ATR72-600 ลำที่ 3 ของสายการบินเป็นศูนย์กลาง เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ทรงพลังครั้งใหม่ ที่มีรากฐานจากมรดกของชาติ และมุ่งสู่การเชื่อมต่อระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างขึ้นในอนาคต
โลโก้ใหม่ของสายการบิน ได้รับแรงบันดาลใจจากนกประจำชาติของกัมพูชา คือ นกไอบิสยักษ์ โดยกัมพูชาระบุว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครอง ความแข็งแกร่ง และการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยถ่ายทอดผ่านขนนก 18 เส้น ที่สะท้อนถึงใบพัดของเครื่องยนต์เจ็ททันสมัย
รายงานยังระบุว่า จงอยปากยกขึ้น 45 องศา ภายในวงกลมที่สมบูรณ์แบบ แสดงถึงพลังที่ไร้ขีดจำกัด การเริ่มต้นใหม่ และจิตวิญญาณที่กระฉับกระเฉงของกัมพูชายุคใหม่ โดยอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่นี้ถูกถ่ายทอดผ่านโทนสีน้ำเงิน สีทอง และสีขาว
สายการบินระบุว่าการเปลี่ยนไปใช้ภาพลักษณ์ใหม่จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ที่ผู้โดยสารและพันธมิตรอาจยังคงเห็นโลโก้เดิมใช้งานอยู่ในระยะหนึ่งในจุดติดต่อต่างๆ รวมถึงเครื่องบินบางลำ แพลตฟอร์มดิจิทัล และเครื่องเขียน
สำหรับฝูงบินของสายการบินจะได้รับการทาสีใหม่ตามกำหนดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน
นอกจากการปรับปรุงแบรนด์และการขยายฝูงบินของสายการบินแล้ว แอร์แคมโบเดียยังได้รับเครื่องบิน ATR72-600 ใหม่ 3 ลำในปี 2568 นอกจากนี้ สายการบินยังได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX 8 จำนวน 20 ลำ และเครื่องบิน COMAC C909 จำนวน 20 ลำ
สายการบินยังรายงานว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ที่พลิกฟื้นจากภาวะขาดทุนก่อนหน้านี้
เหมา ฮาวัลนาล ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จที่สำคัญของสายการบินแอร์แคมโบเดีย รวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทโบอิ้งของสหรัฐฯ และบริษัท COMAC ของจีน ในการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่เพิ่มเติม ตลอดจนการขยายเส้นทางบินใหม่ เขาระบุว่าความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้จะเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายประการ รวมถึงความขัดแย้งดินแดนกับไทย และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลก เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
เขายังกล่าวย้ำว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ สำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนยังคงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของภาคเอกชน โดยยังคงพยายามส่งเสริมการเติบโตของการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางการบิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน
ปัจจุบัน กัมพูชามีสายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 36 สายการบินให้บริการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค และระดับโลกไปยัง 52 เมืองใน 18 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ และในปี 2568 กัมพูชามีผู้โดยสารทางอากาศประมาณ 7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2567.