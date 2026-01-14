“ฮุน มาเนต” ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นทำลายศูนย์หลอกลวง ร้องประเทศร่วมใจต้านอาชญากรรมไซเบอร์

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ระบุว่าเป็นนโยบายระดับชาติที่มีความสำคัญอันดับต้น
ในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 13 ม.ค. ผู้นำกัมพูชาเน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม และเป็นภัยคุกคามที่ซับซ้อนต่อสังคมทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับภัยคุกคามข้ามชาตินี้
ฮุน มาเนต อ้างว่าตั้งแต่สภาแห่งชาติสมัยที่ 6 จนถึงช่วงต้นสมัยที่ 7 ทางการได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดหลายประการเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางดิจิทัล
“รัฐบาลมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาตินี้ ที่เป็นปัญหาที่กัมพูชา ภูมิภาค และทั่วโลกให้ความสนใจ” ฮุน มาเนต กล่าว
ฮุน มาเนต ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของสังคม สถาบันของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และพันธมิตรระหว่างประเทศ ร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาติเพื่อกำจัดอาชญากรรมไซเบอร์และเสริมสร้างชื่อเสียงของกัมพูชาบนเวทีระหว่างประเทศ
การเรียกร้องของผู้นำกัมพูชานี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปราบปรามชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมอย่างกว้างขวาง ตามข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง ที่ระบุว่ามีบุคคล 13,557 คน จาก 66 ประเทศถูกเนรเทศในปี 2568 หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมต่างๆ และที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์
โฆษกกรมตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าการเนรเทศส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการอาชญากรรมทางไซเบอร์
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2568 นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ลงนามในคำสั่งให้หน่วยงานระดับจังหวัดและเมือง ตำรวจ และกองกำลังติดอาวุธกวาดล้างศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเขตอำนาจของตน ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าว รายงานอ้างว่าส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลกว่า 3,000 คน จากหลากหลายสัญชาติในสถานที่ต่างๆ 138 แห่ง ใน 7 จังหวัด.