เวียดนามเตรียมบังคับใช้ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตั้งแต่ปี 2570

รอยเตอร์ - เวียดนามจะเริ่มใช้ภาษีสรรพสามิตกับบุหรี่ในปี 2570 โดยอัตราภาษีจะปรับเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนถึง 10,000 ด่งต่อซองภายในปี 2574 ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ สื่อของรัฐรายงาน
กฎหมายภาษีการบริโภคพิเศษฉบับแก้ไขที่ผ่านการรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา จะนำระบบภาษีแบบผสมผสานมาใช้ตั้งแต่ปี 2570 ที่รวมอัตราภาษีพื้นฐาน 75% ที่มีอยู่เดิม เข้ากับการจัดเก็บภาษีเริ่มต้น 2,000 ด่งต่อซอง และจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ปีถัดไป
“ภาษีบุหรี่สำหรับช่วงปี 2555-2568 นั้นต่ำมากและไม่มีผลกระทบต่อการลดการบริโภค ในขณะที่รายได้ต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี” หนังสือพิมพ์ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานอ้างคำกล่าวของรองผู้อำนวยการกองทุนป้องกันอันตรายจากบุหรี่
เวียดนามปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 2 ครั้งตั้งแต่ปี 2556 แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการขึ้นภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการสูบบุหรี่น้อยมาก
กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าภาระภาษีบุหรี่ในปัจจุบันคิดเป็นเพียง 36.8% ของราคาขายปลีก ซึ่งต่ำกว่าระดับ 70-75% ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และต่ำกว่าอัตราที่พบในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน รวมถึงไทยซึ่งอยู่ที่ 78.6% และสิงคโปร์ที่ 67.1%
กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกับกฎหมายป้องกันอันตรายจากยาสูบ ที่รวมถึงการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ การเพิ่มความเข้มงวดกับข้อจำกัดการค้าปลีก การขยายคำเตือนด้านสุขภาพให้ครอบคลุม 85% ของซองบุหรี่ และการห้ามโฆษณาและการตลาด เพื่อจำกัดการเข้าถึงของเยาวชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเวียดนามประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 100,000 คน ต่อปีจากผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการสูบบุหรี่
เมื่อปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเวียดนามมีผู้สูบบุหรี่มากกว่า 15 ล้านคนในปี 2567 ทำให้เวียดนามติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่บริโภคยาสูบมากที่สุดในโลก
กระทรวงฯ เตือนว่าราคาบุหรี่ที่เข้าถึงได้ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการลดการใช้ยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ชาย.