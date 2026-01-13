Google เตรียมผลิตสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ในเวียดนามปีนี้

รอยเตอร์ - กูเกิล (Google) จะเริ่มพัฒนาและผลิตสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ในเวียดนามปีนี้ ตามการรายงานของสำนักข่าวนิกเกอิ เอเชีย ที่อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว
กูเกิลมีเครือข่ายซัปพลายเออร์ขนาดใหญ่ในเวียดนามที่ประกอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งสมาร์ทโฟน Pixel โดยกูเกิลจะเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโทรศัพท์ Pixel, Pixel Pro และ Pixel Fold ในเวียดนาม โดยขณะนี้การพัฒนาสมาร์ทโฟน Pixel A ที่เป็นซีรีย์มือถือราคาประหยัดของกูเกิลยังคงอยู่ในจีน รายงานระบุ
การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการ การตรวจสอบ และการปรับแต่ง
กูเกิลผลิตสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์จำนวนมากในเวียดนามอยู่แล้ว และดำเนินการตรวจสอบบางอย่างที่นั่น ดังนั้นการสร้างโทรศัพท์ใหม่ตั้งแต่เริ่มในเวียดนามจึงสามารถดำเนินการได้ รายงานระบุ.