อ้างป้องกันโรคระบาด ! ทัพโกก้างสั่งทหารไล่ฆ่าสุนัข แม้มีเจ้าของเลี้ยงอยู่ในบ้านก็ไม่เว้น

MGR Online - กองทัพโกก้างสั่งทหารไล่ล่าสังหารสุนัขทุกตัวในพื้นที่เขตปกครองตนเองชนชาติโกก้าง อ้างมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาด แม้แต่สุนัขที่เจ้าของเลี้ยงไว้ในบ้านก็ไม่เว้น
วันที่ 10 มกราคม 2569 เพจ Wa News Land ได้รายงานเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่รักสุนัข ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของเขตปกครองตนเองชนชาติโกก้าง ภาคเหนือของรัฐฉาน
เหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่การที่กองทัพโกก้าง(MNDAA) มีคำสั่งให้ทหารทุกนายออกปฏิบัติการไล่ล่าสังหารสุนัขทุกตัวที่อยูในทุกพื้นที่ของเขตปกครองตนเองโกก้าง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของ
ตามข่าว ระบุว่า กองทัพโกก้างให้เหตุผลของการไล่สังหารสุนัขว่า เป็นมาตรการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่โกก้าง
Wa News Land เป็นเพจข่าวของกลุ่มชนชนพันธุ์ว้า โดยที่เมืองน้ำติ๊ดและเมืองโหป่าง ของเขตปกครองตนเองชนชาติว้า มีพื้นที่ติดกับเมืองชิงส่วยเหอและเมืองกุ๋นโหลง เขตปกครองตนเองชนชาติโกก้าง
ชาวเมืองกุ๋นโหลงผู้หนึ่ง ให้สัมภาษณ์กับ Wa News Land ว่า การไล่ล่าสังหารสุนัขได้เริ่มขึ้นตั้งแต่กองทัพโกก้างสามารถเข้ามาควบคุมพื้นที่เมืองกุ๋นโหลง เมืองชิงส่วยเหอ และเมืองเล่าก์ก่าย ได้ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2567 จากปฏิบัติการ 1027 รอบแรก และเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลง หลังจากกองทัพโกก้างประกาศหยุดยิงกับกองทัพพม่าเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2567 ในปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 การไล่สังหารสุนัขก็ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ตามข่าวของ Wa News Land ระบุว่า ทุกวันนี้ เมื่อทหารโกก้างพบเห็นสุนัขยืนอยู่ริมถนน ก็จะใช้ปืนประจำกายยิงหรือเข้าไปรุมทุบตีจนสุนัขตาย จากนั้นก็จะลงไปเก็บซากใส่กระสอบหรือโยนไว้ในกระบะท้ายรถแล้วนำไปทิ้งในป่า
ชาวบ้านเล่าว่า แม้แต่สุนัขที่มีเจ้าของเลี้ยงไว้ภายในบ้าน หากทหารโกก้างมาพบเข้า ก็จะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมด้วยเช่นกัน สร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
Ngao Leng Mun Mai เพจข่าวภาษาไทใหญ่ รายงานโดยอ้างข้อมูลจากชาวเมืองล่าเสี้ยว โดยยืนยันว่า เมื่อครั้งที่กองทัพโกก้างสามารถบุกเข้ายึดเมืองล่าเสี้ยวไว้ได้เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 จากปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 เมื่อทหารโกก้างพบสุนัขที่เดินอยู่ตามริมถนน ก็จะใช้อาวุธประจำกายยิงสุนัขเหล่านั้นจนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2568 กองทัพโกก้างได้ส่งมอบเมืองล่าเสี้ยวคืนแก่กองทัพพม่าไปแล้ว
ปัจจุบัน กองทัพโกก้างได้เข้าควบคุมและบริหารพื้นที่ในเขตปกครองตนเองชนชาติโกก้างอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 จังหวัด และอีก 1 เมืองหลวง คือเมืองเล่าก์ก่าย และสถาปนาวันที่ 5 มกราคมของทุกปีให้เป็นวันฟื้นฟูพื้นที่พิเศษหมายเลข 1 เขตปกครองตนเองโกก้าง โดยยึดเอาวันที่ทหารพม่าถอนกำลังทั้งหมดออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติโกก้าง ในวันที่ 5 มกราคม 2567 เพื่อเปิดทางให้กองทัพโกก้างได้เข้ามาปกครองพื้นที่แห่งนี้อย่างเบ็ดเสร็จ