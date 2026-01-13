สหรัฐฯ เปลี่ยนตัวทูตประจำเวียดนามแก้ช่องว่างการค้าหลังขาดดุลฮานอยสูง

รอยเตอร์ - รัฐบาลทรัมป์วางแผนที่จะเปลี่ยนตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำเวียดนาม โดยเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนที่ โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ทางการค้าที่ไม่สมดุล เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา การเกินดุลการค้าของฮานอยกับวอชิงตันสูงกว่าการเกินดุลของจีน ขณะที่เวียดนามยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาภาษีกับวอชิงตัน
ในวันอาทิตย์นี้ เอกอัครราชทูต มาร์ค แนปเปอร์ จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งหลังถูกเรียกตัวกลับประเทศอย่างกะทันหันก่อนวันคริสต์มาส พร้อมกับนักการทูตอื่นๆ อีกหลายคน และผู้ที่จะรับตำแหน่งต่อคือ เจนนิเฟอร์ วิกส์ แม็คนามารา ที่กำลังรอการยืนยันจากวุฒิสภาสหรัฐฯ หลังจากได้รับการเสนอชื่อในเดือนต.ค. ซึ่งได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการค้าจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเมื่อปีที่ผ่านมา แม้จะถูกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 20% ก็ตาม ส่งผลให้เวียดนามเกินดุลการค้าเกือบ 134,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของรัฐบาลเวียดนาม
“ความสัมพันธ์ทางการค้าในปัจจุบันไม่สมดุล” วิกส์ กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ในเดือนธ.ค. โดยระบุว่าหากได้รับการยืนยัน เธอจะส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมสำหรับสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ในเวียดนาม และสนับสนุนการลงทุนของเวียดนามในสหรัฐฯ
แม้ศาลฎีกาสหรัฐฯ อาจมีคำพิพากษาคดีนโยบายภาษีตอบโต้ของทรัมป์ในสัปดาห์นี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เวียดนามน่าจะเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ไม่ว่าคำตัดสินจะเป็นอย่างไร
“ฝ่ายบริหารยังคงมีหลายช่องทางที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีได้อีก” อดัม แซมดิน นักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford Economics กล่าว และว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับเวียดนาม ทำให้ฮานอยเปราะบาง
แนปเปอร์เป็นผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนาม และมักมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจาการค้ากับฮานอย
วิกส์ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ทำงานมากว่า 2 ทศวรรษ มีเป้าหมายที่จะกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับเวียดนาม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แนปเปอร์เน้นย้ำมานานแล้ว
ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ ที่ปรับตามฤดูกาลระบุว่า เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. อยู่ที่ 144,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าสถิติทั้งปีของปี 2567
นอกจากนี้ ข้อมูลของสหรัฐฯ ยังระบุว่าอีกว่า การเกินดุลการค้าของเวียดนามสูงกว่าของจีนในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 ในบรรดาคู่ค้าของสหรัฐฯ มีเพียงเม็กซิโกเท่านั้นที่มีช่องว่างมากกว่าในไตรมาสเหล่านั้น
การเติบโตของเวียดนามมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการลดลงอย่างมากของการค้าของจีนกับสหรัฐฯ การเกินดุลการค้าของปักกิ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเหลือ 41,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2567 ในขณะที่ของเวียดนามเพิ่มขึ้นประมาณ 43% ในช่วงเวลาเดียวกันเป็น 44,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ปรับตามฤดูกาลแล้ว
การเกินดุลการค้าของจีนกับสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่าเวียดนามตลอดช่วงเดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค. ขณะเดียวกันการส่งออกของจีนไปยังเวียดนามขยายตัวอย่างมากในปีที่แล้ว
รัฐบาลทรัมป์กล่าวหาเวียดนามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นจุดผ่านของสินค้าจีนไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะถูกเรียกเก็บภาษีต่ำกว่าเมื่อติดป้ายว่า “ผลิตในเวียดนาม”
สินค้าที่ถ่ายลำอย่างผิดกฎหมายจะถูกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 40% แต่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ระบุเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดที่ถือเป็นการถ่ายลำผิดกฎหมาย
“เนื่องจากวอชิงตันยังคงตรวจสอบการถ่ายลำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันต่อปัญหาการถ่ายลำมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในระดับสูงต่อไป และเข้มข้นขึ้น ภายใต้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ คนใหม่” ฟาน ซวน ยวุ๋ง นักวิจัยจากสถาบัน ISEAS-Yusof Ishak ในสิงคโปร์ กล่าว.