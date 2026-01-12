ญี่ปุ่นเซ็นให้ความช่วยเหลือกัมพูชา 1.7 พันล้านเยน ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิด-ช่วยเหลือเหยื่อ

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อดำเนินโครงการกวาดล้างทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดแบบบูรณาการเฟสที่ 3
พิธีลงนามจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา ลงนามในนามรัฐบาลของตน
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ระบุว่า ภายใต้ข้อตกลงนี้ญี่ปุ่นจะให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน 1,700 ล้านเยน (ประมาณ 11.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ CMAC โดยโครงการจะดำเนินการในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนม.ค. 2569 จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 2571
โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นกิจกรรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดใน 3 จังหวัดเป้าหมาย คือ จ.พระตะบอง จ.โพธิสัตว์ และจ.เกาะกง คาดว่าจะให้ประโยชน์โดยตรงต่อชาวกัมพูชามากกว่า 27,000 ครัวเรือน พร้อมทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมอีกจำนวนมาก
เฮง รัตนา ระบุว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ CMAC จะส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมากกว่า 350 คน ซึ่งนอกจากการกำจัดทุ่นระเบิดในพื้นที่เกษตรที่ปนเปื้อนแล้ว โครงการจะยังจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิคขั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงเครื่องตรวจจับทุ่นระเบิด ALIS เครื่องจักรเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดรน ระบบข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
ผู้อำนวยการ CMAC ยังแสดงความขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และรองนายกรัฐมนตรีปรัก สุคน ที่ให้การสนับสนุนในการระดมความช่วยเหลือครั้งนี้ และยังได้กล่าวขอบคุณต่อรัฐบาลและประชาชนของญี่ปุ่นสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในกัมพูชา ผ่านเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าและความช่วยเหลือทางเทคนิค