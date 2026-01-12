ศาลโลกเริ่มพิจารณาคดีพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา

รอยเตอร์ - คดีสำคัญที่กล่าวหาพม่าว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญาได้เริ่มต้นขึ้นที่ศาลสูงสุดของสหประชาชาติในวันจันทร์ (12)
นับเป็นคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คดีแรกที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะพิจารณาอย่างครบถ้วนในรอบกว่าทศวรรษ ซึ่งผลลัพธ์จะมีผลไปไกลกว่าพม่า และมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของแอฟริกาใต้ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศฟ้องร้องอิสราเอลเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซาด้วย
พม่าปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
“คดีนี้มีแนวโน้มที่จะสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญเกี่ยวกับนิยามของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ วิธีการพิสูจน์ และวิธีการแก้ไขการละเมิด” นิโคลัส คูมเจียน หัวหน้ากลไกสอบสวนอิสระของสหประชาชาติสำหรับพม่า กล่าวกับรอยเตอร์
แกมเบีย ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่รู้จักในชื่อศาลโลกในปี 2562 กล่าวหาพม่าว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญา ชนกลุ่มน้อยมุสลิมในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกที่ห่างไกลของประเทศ
กองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีในปี 2560 ที่ทำให้ชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 730,000 คน ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังบังกลาเทศที่อยู่ใกล้เคียง ที่พวกเขาได้เล่าถึงการฆ่า การข่มขืนหมู่ และการวางเพลิง
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จริงของสหประชาชาติสรุปว่าการโจมตีทางทหารในปี 2560 ได้รวมถึงการกระทำที่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ก่อนการพิจารณาคดีในกรุงเฮก เหยื่อชาวโรฮิงญากล่าวว่าพวกเขาต้องการให้คดีความที่รอคอยมาอย่างยาวนานนี้มอบความยุติธรรมให้แก่พวกเขา
“เราหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกที่จะบอกให้โลกรู้ว่าพม่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และเราคือเหยื่อของสิ่งนั้นและเราสมควรได้รับความยุติธรรม” ยูซุฟ อาลี ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอายุ 52 ปี ที่ระบุว่าเขาถูกกองทัพพม่าทรมาน กล่าวกับรอยเตอร์
ทางการพม่าปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยกล่าวว่าการโจมตีของทหารเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิม
ในการพิจารณาคดีเบื้องต้นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี 2562 อองซานซูจี ผู้นำพม่าในขณะนั้น ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของแกมเบียว่า “ไม่ครบถ้วนและทำให้เข้าใจผิด”
การพิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะเป็นครั้งแรกที่เหยื่อชาวโรฮิงญาจากการกระทำโหดร้ายตามที่กล่าวหาจะได้รับการพิจารณาโดยศาลระหว่างประเทศ แม้ว่าการพิจารณาคดีเหล่านั้นจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและสื่อเนื่องด้วยเหตุผลด้านความละเอียดอ่อนและความเป็นส่วนตัว
ทั้งนี้ การพิจารณาคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นศาลสูงสุดของสหประชาชาติและทำหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐต่างๆ
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2564 เมื่อกองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากเลือกตั้งและปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธทั่วประเทศ
ปัจจุบันประเทศกำลังจัดการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสหประชาชาติ ประเทศตะวันตกบางประเทศ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม.