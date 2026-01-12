ผู้นำเวียดนามเล็งรวมบทบาท หน.พรรคคอมมิวนิสต์กับตำแหน่งประธานาธิบดี ขยายอำนาจตามแบบจีน

รอยเตอร์ - เจ้าหน้าที่เวียดนามเปิดเผยว่า โต เลิม หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังพยายามที่จะรวมบทบาทในพรรคของตนเข้ากับตำแหน่งประธานาธิบดี ในความเคลื่อนไหวที่จะทำให้โครงสร้างทางการเมืองของเวียดนามมีความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้น ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นทั้งหัวหน้าพรรคและรัฐ
ในสัปดาห์หน้า ผู้แทนประมาณ 1,600 คน จะรวมตัวกันที่กรุงฮานอย เพื่อเริ่มการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี เพื่อเลือกผู้นำคนใหม่และกำหนดเป้าหมายนโยบายสำหรับรัฐพรรคเดียว
โต เลิม อายุ 68 ปี ได้เสนอชื่อชิงตำแหน่งสูงสุดทั้งสองตำแหน่งในการประชุมพรรคเมื่อเดือนธ.ค. โดยกำลังแสวงหาการอนุมัติเบื้องต้นจากพรรคก่อนการประชุมใหญ่ ตามการระบุของแหล่งข่าว 3 คน
ในขณะที่แหล่งข่าวกล่าวว่าการประชุมพรรคสนับสนุนให้เลิมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป แต่บุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับฟังข้อมูลจากผู้แทนให้ข้อมูลแตกต่างกันไปในเรื่องตำแหน่งประธานาธิบดี ที่เป็นตำแหน่งเชิงพิธีการเป็นส่วนใหญ่ และปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของกองทัพ
แหล่งข่าว 2 คน ระบุว่าเลิมได้รับการสนับสุนสำหรับการเสนอชื่อ ขณะที่แหล่งข่าวรายที่ 3 กล่าวว่าข้อสรุปยังไม่ชัดเจน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้แทนที่จะได้รับการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่
การรวมตำแหน่งสูงสุด 2 ตำแหน่งสำหรับช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากรูปแบบการแบ่งอำนาจแบบดั้งเดิมของเวียดนาม มีเพียงในกรณีพิเศษหลังจากผู้ดำรงตำแหน่งเสียชีวิตเท่านั้นที่ตำแหน่งทั้งสองจะถูกรวมเข้าด้วยกัน รวมถึงในปี 2567 ที่โต เลิม ดำรงตำแหน่งทั้งสองเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน
หากโต เลิม ประสบความสำเร็จ กองทัพที่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลภายในพรรค จะสละตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อแลกกับการรักษาความเป็นอิสระในการเลื่อนตำแหน่งของนายทหารระดับสูงของตน แหล่งข่าว 2 รายกล่าว
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าผู้นำกองทัพกำลังเจรจาเพื่อจำกัดอำนาจของเลิม
ผู้สนับสนุนการรวม 2 บทบาทเข้าด้วยกัน โต้แย้งว่าประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ ทั้งจีน เกาหลีเหนือ คิวบา และลาว ต่างมอบสองตำแหน่งให้กับผู้นำคนเดียว และตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวจะสนับสนุนวาระการปฏิรูปเศรษฐกิจของโต เลิม และเสริมสร้างสถานะของเขาในการประชุมกับผู้นำต่างประเทศ
แต่ผู้ที่มองในแง่ลบเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเสริมอำนาจให้ผู้นำที่ถูกมองว่าเป็นผู้กล้าเสี่ยง ซึ่งได้ขยายอำนาจของหน่วยงานด้านความมั่นคงไปมากแล้ว
การรวมตำแหน่งจะเป็นผลตามธรรมชาติของการปรับโครงสร้างทางการเมืองของเวียดนามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาร์ล เธเยอร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเกี่ยวกับเวียดนาม จากสถาบันการป้องกันประเทศออสเตรเลีย กล่าว โดยระบุว่าเลิมได้เข้าควบคุมอำนาจบางส่วนของประธานาธิบดีแล้ว ด้วยการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา
การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. จะเลือกสมาชิก 200 คนของคณะกรรมการกลางชุดใหม่ ที่คาดว่าจะมีสมาชิกใหม่จำนวนมากเข้าร่วม ที่ทำให้เกิดคำถามว่าคนเหล่านี้จะยืนยันการตัดสินใจของตัวแทนประมาณ 140 คน ที่ลงคะแนนเสียงไปในเดือนธ.ค. หรือไม่
คณะกรรมการกลางจะเลือกหัวหน้าพรรคและโปลิตบูโร โต เลิม กล่าวในเดือนก.ค.ว่า โปลิตบูโรชุดใหม่จะมีสมาชิก 17-19 คน แต่ขนาดจะขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงของตัวแทนในรายชื่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
จากนั้น โปลิตบูโรจะเสนอชื่อประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานสภาแห่งชาติ ซึ่งการแต่งตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.