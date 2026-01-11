สหรัฐฯ ยินดีแอร์แคมโบเดียสั่งซื้อโบอิ้ง 10 ลำ ย้ำกัมพูชาบอกยังจับตาสถานการณ์ชายแดนใกล้ชิด

MGR ออนไลน์ - สหรัฐฯ จะยังคงให้ความสนใจต่อสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยหลังที่จะเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนและการคงไว้ซึ่งการหยุดยิงครั้งล่าสุด ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุ และได้จัดสรรงบประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พลัดถิ่นตามแนวชายแดน และ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดแก่กัมพูชา
ในระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และรองนายกรัฐมนตรีปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการผลักดันการลดความตึงเครียดและการกลับมาดำเนินกระบวนการปักปันเขตแดนทวิภาคีอีกครั้ง พร้อมทั้งชื่นชมการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ที่กลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยร่วมในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนก.ค. และคำแถลงร่วมกัวลาลัมเปอร์กับนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย เมื่อเดือนต.ค. ยังคงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นพ้องถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการค้าและการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคง โดยสหรัฐฯ ได้มอบเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการฉ้อโกงออนไลน์ ตามคำแถลงจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา
คำแถลงระบุว่า “สหรัฐฯ ยินดีกับการตัดสินใจของสายการบินแอร์แคมโบเดียในการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งอย่างน้อย 10 ลำ ที่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นระหว่างสองประเทศ”
ฮุน มาเนต ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ สำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุน และกล่าวว่ากัมพูชาให้ความสำคัญกับสันติภาพและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงทวิภาคี
หลังจากเหตุปะทะชายแดนเป็นเวลา 21 วันกับไทย ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหยุดยิงในการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. และประชาชนที่พลัดถิ่น 640,000 คน เดินทางกลับบ้านแล้ว 1 ใน 3
สื่อกัมพูชารายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาหวังให้สหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนทั้งสองฝ่ายดำเนินการตามคำแถลงร่วมจาก GBC และคำแถลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงการกลับมาดำเนินการของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมในการกำหนดเขตแดนทางบก เพื่อสำรวจและกำหนดเขตแดนที่จะเป็นรากฐานของสันติภาพในระยะยาว.