ความช่วยเหลือจากจีนชุดที่ 2 ถึงพนมเปญ เตรียมแจกจ่ายผู้พลัดถิ่นจากเหตุขัดแย้งชายแดน

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า ความช่วยเหลือชุดที่ 2 จากจีนได้เดินทางมาถึงกัมพูชาแล้ว และจะจัดส่งต่อให้กับผู้พลัดถิ่นจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ
รายงานระบุว่าความช่วยเหลือชุดนี้มีมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกอบด้วยอาหาร เต็นท์ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ โดยเป็นความช่วยเหลือต่อจากชุดแรกที่ส่งมาถึงเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. หนึ่งวันหลังจากกัมพูชาและไทยบรรลุข้อตกลงหยุดยิง
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาจะจัดส่งความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังศูนย์พักพิงในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชา
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติรายงานว่ายังคงมีผู้อพยพ 178,895 คน อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง 127 แห่ง ในจ.บันเตียเมียนเจย จ.เสียมราฐ จ.อุดรมีชัย จ.พระวิหาร และจ.โพธิสัตว์
ระหว่างการประชุมไตรภาคีที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในมณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. จีนได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นแก่ชาวกัมพูชาพลัดถิ่น
นอกจากนี้ จีนยังยืนยันการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่รวมถึงการประสานงานทางทหาร ความช่วยเหลือด้านการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และการสนับสนุนผู้สังเกตการณ์อาเซียน.