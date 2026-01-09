ประธานสภากัมพูชาเรียกร้องประเทศพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน สุดารี ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ได้เรียกร้องให้ประเทศเปลี่ยนความเจ็บปวดจากการรุกรานของต่างชาติให้กลายเป็นแรงผลักดันสู่ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยอ้างถึงการรุกล้ำอธิปไตยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
ในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาค ประธานสภาได้กล่าวถึงเยาวชนกัมพูชาและภาคเอกชน โดยเรียกร้องให้พวกเขานำความรู้สึกรักชาติไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
“ในยามยากลำบาก เราต้องไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ เราต้องเรียนให้หนักขึ้น ขยายห่วงโซ่การผลิตของเรา และร่วมมือกับรัฐบาลในการเร่งความก้าวหน้าของประเทศ ขอให้เปลี่ยนความเจ็บปวดในปัจจุบันเป็นความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของชาติ” ควน สุดารี กล่าว
คำกล่าวนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางการหยุดยิงหลังจากเกิดความขัดแย้งดินแดนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย เมื่อไม่นานนี้ ในขณะที่กลไกทางการทูตกำลังดำเนินอยู่ ควน สุดารี กล่าวย้ำว่าการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือปกป้องอธิปไตยของชาติ และเธอสนับสนุนให้นักลงทุนในประเทศเปลี่ยนจากการนำเข้าสินค้ามาใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ เพื่อให้กัมพูชายังคงเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ในทุกภาคส่วน
ควน สุดารี แสดงความคิดเห็นดังกล่าวขณะรับมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากผู้บริจาค ที่รวมถึงเงิน ข้าว และสิ่งของจำเป็นต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบให้กับทหารแนวหน้าและผู้พลัดถิ่นในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน
“กัมพูชายังคงรักษาสิทธิอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับฝ่ายไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และกลไกทวิภาคีที่มีอยู่” ควน สุดารี กล่าวย้ำ
นอกจากนี้ เธอยังกล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำประเทศ และยืนยันว่ารัฐบาลยังคงยืนหยัดป้องกันบูรณภาพดินแดนจนถึงมิลลิเมตรสุดท้าย ขณะเดียวกันก็จะอำนวยความสะดวกในการกลับถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของผู้พลัดถิ่น.