ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาสั่ง “ธนาคารปรินซ์” ยุติการดำเนินงาน เริ่มกระบวนการชำระบัญชี หลังส่งตัว “เฉินจื้อ” ให้จีน

MGR ออนไลน์ - ธนาคารปรินซ์ (Prince Bank) ที่เป็นของเฉินจื้อ ซึ่งถูกจับกุมตัวและเนรเทศไปจีนแล้วนั้น จะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ตามการระบุของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ที่ได้แต่งตั้งบริษัท Morisonkak MKA Co. ให้บริหารจัดการกระบวนการชำระบัญชี พร้อมทั้งเร่งให้ลูกค้าธนาคารเตรียมเอกสารเพื่อถอนเงินฝาก
NBC ได้ขอให้ผู้กู้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระหนี้ ตามประกาศเมื่อวันที่ 8 ม.ค.
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ถูกจับกุมในปฏิบัติการร่วมระหว่างจีนและกัมพูชาเมื่อวันที่ 6 ม.ค. และสัญชาติกัมพูชาของเฉินจื้อถูกเพิกถอนก่อนถูกส่งตัวกลับไปจีน ซึ่งเขาจะถูกสอบสวนในข้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานและอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชายืนยันว่าธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารและการเงินของธนาคารปรินซ์ในกัมพูชาจะยุติลงนับจากนี้เป็นต้นไป ปัญหาทางการเงินทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธนาคารปรินซ์ จะถูกแทนที่ในกระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายโดยบริษัท Morisonkak ที่จะรับผิดชอบในการจัดการทรัพย์สินและกระบวนการทางบัญชี
“ธนาคารปรินซ์ถูกระงับการให้บริการด้านการธนาคารใหม่ใดๆ รวมทั้งการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อ” ประกาศของ NBC ระบุ
ธนาคารกลางระบุว่าจะมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินรวมถึงลูกค้าจากการทำงานร่วมกับกระทรวงและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารชั่วคราว.