ฮุนเซนซัดไทยรุกราน-ก่ออาชญากรรมในช่วงความขัดแย้ง ร้องประชาชนจดจำ ย้ำกัมพูชาจะไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องอธิปไตย

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) ของกัมพูชา กล่าวถ้อยแถลงเนื่องในโอกาสครบรอบวันแห่งชัยชนะเหนือเขมรแดง ซึ่งตรงกับวันที่ 7 ม.ค. ว่ากัมพูชาจะไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องอธิปไตยหรือศักดิ์ศรีของตน และเรียกร้องให้ประชาชนจดจำอาชญากรรมและการดูหมิ่นจากความก้าวร้าวของไทยในช่วงความขัดแย้งชายแดน
กัมพูชากำลังฉลองครบรอบ 47 ปี วันแห่งชัยชนะ ที่รำลึกถึงการโค่นล้มระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพลพต
“เรารำลึกถึงวันประวัติศาสตร์นี้ด้วยจิตวิญญาณของการจดจำชั่วนิรันดร์ต่ออาชญากรรมที่ระบอบพลพตกระทำต่อมาตุภูมิและประชาชนของเราในช่วง 3 ปี 8 เดือน และ 20 วัน ของการปกครองอันโหดร้าย” ฮุนเซน กล่าว
ฮุนเซน กล่าวว่าท่ามกลางความสำเร็จต่างๆ กัมพูชายังคงเผชิญกับพัฒนาการที่ซับซ้อนในสถานการณ์ระหว่างประเทศ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก และความอ่อนแอของกฎระเบียบระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศ
เขายังกล่าวถึงการรุกรานของไทยและความขัดแย้งชายแดนที่ปะทุขึ้นในเดือนก.ค. และเดือนธ.ค. โดยระบุว่ากองทัพไทยได้โจมตีอย่างไม่หยุดยั้งต่อกองกำลังของกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในดินแดนอธิปไตยของประเทศและเป้าหมายพลเรือนโดยใช้อาวุธสมัยใหม่ทุกชนิดทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุข
“การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน และไม่เคารพต่อจิตวิญญาณของประชาคมอาเซียน” ฮุนเซน กล่าว
“การกระทำดังกล่าวยังละเมิดอย่างร้ายแรงต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกรณีระหว่างประเทศในการปกป้องพลเรือน ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติและมรดกโลก” อดีตผู้นำกัมพูชา ระบุ
เขากล่าวอ้างว่ากองทัพกัมพูชาใช้สิทธิในการป้องกันตนเองและรัฐบาลได้ยับยั้งชั่งใจ จริงใจ และมีเจตนาดี พยายามแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านทุกกลไกและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ฮุนเซนระบุว่ากัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยแถลงอื่นๆ อย่างเคร่งครัด แต่ฝ่ายไทยขยายการโจมตี ทำให้สถานการณ์เลวร้ายและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
“กัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อเป้าหมายหลักของการยุติความทุกข์ยากของประชาชน ป้องกันการทำลายล้าง และเดินหน้าบนเส้นทางสู่สันติภาพและทางออกที่ยุติธรรมและยั่งยืน” ฮุนเซน กล่าว
“ในขณะเดียวกัน กัมพูชาจะไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องอธิปไตยหรือศักดิ์ศรีของประเทศ” ฮุนเซนย้ำ
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ การพึ่งพาตนเอง และความพยายามด้วยตนเอง และเสริมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อปกป้องและสร้างชาติ เขากล่าวว่ากัมพูชาจะยังคงเอาชนะอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะใหญ่หลวงเพียงใดด้วยพลังของความสามัคคีและจิตวิญญาณของความรักชาติที่แน่วแน่
“เราต้องจดจำประวัติศาสตร์นี้ จดจำอาชญากรรมต่อมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่เป็นจิตวิญญาณของชาติ และจดจำการดูหมิ่นที่ผู้รุกรานกระทำต่อชาติ มาตุภูมิ และประชาชนของเรา” ฮุนเซนกล่าว
ในข้อความของฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งประธานพรรคประชาชนกัมพูชาด้วยนั้น ยังได้ย้ำถึงความสำเร็จหลังจากการปลดปล่อยประเทศจากสงครามยาวนาน นำสันติภาพมาสู่ประเทศ ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชน.