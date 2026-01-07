กัมพูชาโวยไทยละเมิดอธิปไตยกล่าวหาส่งโดรนบินรุกล้ำเขตแดนในพื้นที่โพธิสัตว์-เกาะกง

MGR ออนไลน์ - กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชารายงานว่าโดรนสอดแนมของไทยได้รุกล้ำเข้ามาในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาในวันที่ 5 ม.ค. และ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา
รายงานของกระทรวงมหาดไทยที่เผยแพร่วันนี้ (7) ระบุว่าในคืนวันที่ 5 ม.ค. ฝ่ายไทยได้ส่งโดรนสอดแนมลำหนึ่งบินเหนือจ.โพธิสัตว์ และอีกลำหนึ่งบินเหนือบริเวณด่านชายแดนจามเยี่ยม จ.เกาะกง โดยระบุว่าเป็นการละเมิดบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา
นอกจากนี้ รายงานยังอ้างว่าในคืนวันที่ 6 ม.ค. ฝ่ายไทยได้ส่งโดรนสอดแนมลำหนึ่งบินจากบริเวณประตู 56 พร้อมกับโดรนสอดแนมอีก 2 ลำ บินข้ามเข้าไปในพื้นที่โอพลุกดัมเรย ในต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์
“จนถึงขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลกัมพูชาได้ติดตามสถานการณ์ตามพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยประสานงานกับกองทัพกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพดินแดนตามกฎหมาย” รายงานระบุ
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้เน้นย้ำว่ากำลังให้ความสำคัญกับการจัดการผู้พลัดถิ่น และได้สั่งการให้หน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขผลกระทบอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังพยายามเร่งให้การบริการสาธารณะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง พร้อมทั้งเสริมความร่วมมือกับกองกำลังแนวหน้า เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย และควบคุมสถานการณ์โดยรวมในจังหวัดชายแดน.