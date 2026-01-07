VinFast ค่ายรถไฟฟ้าเวียดนามส่งมอบรถเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2568

รอยเตอร์ - บริษัทวินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามเผยว่าบริษัทได้ส่งมอบรถยนต์ไปประมาณ 170,000 คันในประเทศเมื่อปีที่ผ่านมา
ตัวเลขเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นถึงยอดส่งมอบที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในเวียดนามเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดหลักของวินฟาสต์ แม้ว่าบริษัทจะยังคงเผชิญกับความท้าทายในการขยายตลาดไปต่างประเทศก็ตาม
บริษัทประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการสร้างฐานที่มั่นในอเมริกาเหนือและตลาดต่างประเทศอื่นๆ ที่มีการแข่งขันสูงและการยอมรับของผู้บริโภคยังช้า
หุ้นของวินฟาสต์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ร่วงลงประมาณ 17% เมื่อปีที่แล้ว หลังจากร่วงลงมากกว่าครึ่งในปี 2567 เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องและอนาคตที่ไม่แน่นอนนอกเวียดนาม
ในเดือนก.พ. 2568 บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเป็นอย่างน้อย 2 เท่าในปี 2568 แต่อย่างไรก็ตาม ยอดส่งมอบส่วนใหญ่ยังคงมาจากเวียดนาม ซึ่งบริษัทได้ประโยชน์จากการรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศที่กำลังเติบโต และการสนับสนุนจากวินกรุ๊ป ที่เป็นบริษัทแม่
ทั้งนี้ วินฟาสต์ไม่ได้เปิดเผยยอดส่งมอบในตลาดต่างประเทศในปี 2568
การพึ่งพาตลาดหลักเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเน้นให้เห็นถึงอุปสรรคที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่ต้องเผชิญ รวมถึงแรงกดดันด้านราคา ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความต้องการที่ซบเซาในบางตลาด.