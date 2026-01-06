การบินพลเรือนกัมพูชารับยกเลิกเที่ยวบินกับไทยบางส่วนเหตุความต้องการลด

MGR ออนไลน์ - สิน จันเสรยวุทธา เลขาธิการและโฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา กล่าวว่าการเดินทางทางอากาศระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงเปิดให้บริการอยู่ แต่มีการยกเลิกบางเที่ยวบินเนื่องจากความต้องการของผู้โดยสารลดลง
เขากล่าวว่าเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ กรุงเทพฯ-เสียมราฐ และภูเก็ต-เสียมราฐ ยังคงให้บริการตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม มีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนหนึ่งเนื่องจากความต้องการของตลาดต่ำกว่าปกติ
สิน จันเสรยวุทธาระบุว่า เที่ยวบินระหว่างไทยและเมืองเสียมราฐ ตามปกติแล้วจะมีทั้งหมด 63 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย เส้นทางเสียมราฐ-สุวรรณภูมิ 35 เที่ยวบิน เสียมราฐ-ดอนเมือง 21 เที่ยวบิน และเส้นทางเสียมราฐ-ภูเก็ต 7 เที่ยวบิน ขณะที่เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และพนมเปญมีให้บริการ 77 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ในบรรดาเที่ยวบินเหล่านี้ สายการบินของไทย 5 สายการบินให้บริการ 53 เที่ยวบินต่อสัปดาห์มายังสนามบินนานาชาติเตโช ขณะที่สายการบินของกัมพูชา 2 สายการบินให้บริการรวม 24 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
โฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า น่านฟ้าของกัมพูชาส่วนที่ปิดไปหลังจากการปะทะกันครั้งแรกในเดือนก.ค. ยังคงปิดอยู่จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และยังยืนยันว่าอากาศยานไร้คนขับและโดรนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในสนามบินของกัมพูชา.