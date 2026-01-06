สิทธิมนุษยชนกัมพูชายื่นหนังสือขอ UN ช่วยเรียกร้องไทยชดใช้ความเสียหายจากเหตุปะทะ

MGR ออนไลน์ - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า กัมพูชาได้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการกระทำของไทยในช่วงความขัดแย้งชายแดน
กัมพูชากำลังแสวงหาค่าชดเชยและหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจากไทย สำหรับทรัพย์สินของพลเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดกฎหมายของทหารไทยในช่วงที่เกิดการปะทะและหลังการปะทะ
รายงานระบุว่าเมื่อวันที่ 5 ม.ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นคำร้องเร่งด่วนถึงโวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่ของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
คำร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาอ้างว่าไทยได้ยึดครองที่ดิน ทำลายและขโมยทรัพย์สินส่วนบุคคล และทำลายโครงสร้างพื้นฐาน แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ก็ตาม
“การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงนี้ทำให้ครอบครัวชาวกัมพูชาหลายพันครอบครัวต้องพลัดถิ่น ถูกริบที่ดิน ไร้ที่อยู่อาศัย และถูกขับไล่ออกจากบ้าน” คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ระบุ
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุว่า การกระทำเหล่านี้ขัดกับปฏิญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยรายงานอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่บ้านเปรยจัน หมู่บ้านโจกเจย และหมู่บ้านบึงตะกวน ในจ.บันเตียเมียนเจย และในพื้นที่อื่นๆ ของจ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย และจ.โพธิสัตว์
CHRC ได้เรียกร้องให้กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบจากการละเมิดและการรื้อถอนของไทยต่อสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในกัมพูชา นอกจากนี้ ยังร้องขอให้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ไทยชดเชยค่าเสียหายและรับประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำต่อเหยื่อชาวเขมรที่ได้รับผลกระทบ
รายงานระบุว่ากัมพูชาเรียกร้องให้หน่วยงานประสานงานกับกลไกของสหประชาชาติและรัฐต่างๆ เพื่อยุติการบังคับไล่ที่ การทำลายบ้านเรือน และการปฏิเสธการกลับคืนสู่ถิ่นฐานโดยทันที และเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังทหารออกจากดินแดนกัมพูชา หยุดการรื้อถอนที่อยู่อาศัยของพลเรือนทั้งหมด และรับประกันการกลับสู่ถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของพลเรือนพลัดถิ่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชากล่าวว่าหน่วยงานเหล่านั้นควรเน้นย้ำสถานการณ์นี้ในการสื่อสารและรายงานว่าเป็นกรณีร้ายแรงของการละเมิดสิทธิที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ที่รวมถึงการบังคับพลัดถิ่น การถูกพรากที่ดิน และการไร้ที่อยู่อาศัย
กัมพูชาระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงเช่นนี้จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพจากประชาคมระหว่างประเทศ ไม่เช่นนั้นจะนำไปสู่การทวีความรุนแรงของความทุกข์ยากทางมนุษยธรรมและบั่นทอนความเชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ
“ท่ามกลางความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความเงียบไม่ใช่ความเป็นกลาง แต่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่ต้องรับผิดชอบและสองมาตรฐาน ที่บ่อนทำลายความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศและคุกคามสันติภาพ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยระห่างประเทศ” CHRC ระบุ.