กัมพูชาปัดข่าวไทยยึดอาวุธจำนวนมากในกาสิโนใกล้ชายแดน อ้างเป็นเฟกนิวส์

MGR ออนไลน์ - โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อรายงานล่าสุดของสื่อไทยที่อ้างว่าหน่วยทหารช่างนาวิกโยธินไทยได้เข้ายึดอาวุธจำนวนมากของกัมพูชาที่ซุกซ่อนอยู่ในกาสิโน
“ภาพและสถานที่ที่นำเสนอเป็นหลักฐานการยึดอาวุธของกัมพูชาที่กล่าวอ้างนั้น ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่ากาสิโนทมอดา” โฆษกกระทรวงมหาดไทยระบุในคำแถลงที่เผยแพร่วันนี้ (6)
“ในทางตรงกันข้าม สถานที่ที่แสดงคือประตู 56 ของตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้การบังคับบัญชาของพันตำรวจเอก กองพันพิทักษ์ชายแดนที่ 825 ของกองบัญชาการตำรวจโพธิสัตว์ ที่ตั้งอยู่ภายในอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา” คำแถลงระบุ
โฆษกกระทรวงฯ ยังกล่าวอ้างว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเจตนาร้ายและไม่สุจริตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และขัดแย้งโดยตรงกับวรรคที่ 8 ของคำแถลงร่วมการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
เขายังเน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะงดเว้นจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม เพื่อลดความตึงเครียด บรรเทาความรู้สึกเชิงลบของประชาชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสันติ
เขากล่าวต่อว่าการยึดอาวุธจากสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาถือเป็นการปล้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้กฎป่าของรัฐบาลและกองทัพไทยในการรุกล้ำดินแดนกัมพูชา พร้อมกันนี้ โฆษกกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่าฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้
“โฆษกกระทรวงมหาดไทยขอปฏิเสธรายงานของสื่อไทยอีกครั้ง และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดโดยทันที และยึดมั่นในสาระสำคัญของคำแถลงร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ระหว่างกัมพูชาและไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความจริงใจ ความปรารถนาดี ความยุติธรรม และความเคารพซึ่งกันและกัน” คำแถลงของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุ.